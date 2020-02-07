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Elbistan Belediyesi’nden dev projeler için fikir yarışması

Elbistan Belediyesi, Kent Meydanı ve çevresi ile Pınarbaşı Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılacakların projesini son teslim tarih ise 14 Şubat 2020 olarak açıklandı.

Elbistan Belediyesi’nden dev projeler için fikir yarışması
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Kent Meydanı ve Çevresi ile Pınarbaşı Rekreasyon Alanı’nın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatan Elbistan Belediyesi, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve aynı zamanda bu bölümde öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği bir fikir yarışması düzenledi.
Düzenlenen yarışma hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kentin önemli güzergâhlarından biri üzerinde ve Ceyhan Nehri kenarında bulunan, belediye hizmet binası, kültür merkezi, müze gibi fonksiyonların içerisinde bulunduğu proje sınırları içerisinde; daha ferah, etrafında bulunan öğelerle ilişkili, tarihi dokuyu yok saymayan, Ceyhan Nehri ile bağlantılı yeni bir kent meydanı oluşturulması, Ceyhan Nehrinin doğduğu yer olan ve kentin rekreatif faaliyetlerinin çok büyük bir kısmını yüklenen Pınarbaşı mesire alanının farklı kullanımlarla çeşitlendirilip daha modern bir yüze sahip olması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın belediye iş ve işleyişinde daha aktif olmaları ve alınan kararların ortak karar mekanizması ile kamuoyuna yansıması için, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve aynı zamanda bu bölümde öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği bir fikir yarışması düzenlenmektedir. Yarışma sonrası birinci seçilen projeye ödül verilecektir. Fikir yarışmasına katılmak isteyen yarışmacılarımız detaylı bilgiye www.elbistan.bel.tr adresinde bulunan duyurular kısmından öğrenebilirler” denildi. 

Yarışma takvimi

Yarışma için elden yapılacak teslimler için son tarih 14 Şubat 2020 olarak belirtildi. Posta yolu ile yapılacak başvuruların ise en geç 17 Şubat 2020 tarihinde jüri tarafından teslim alınmış olması gerekiyor.
 

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