Elbistan Belediyesi’nden ‘çöp taksi’ hizmeti

Çöp taksiler, ara sokaklarda ve bulvarlarda dolaşarak dışarıya atılan çöpleri toplarken vatandaşların talep etmesi halinde de biriken çöplere anında müdahale edecek.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, konteynırlara sığmayan evsel atıkların kaldırımlara bırakılmasının önüne geçmek, dar sokaklardaki temizliği daha etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla acil müdahale timi tarzında ‘çöp taksi’ uygulamasını hayata geçirdi. İlk etapta 5 araçla başlanan ‘çöp taksi’ uygulaması ile çöpler anlık olarak alınırken, büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çöp taksi uygulaması hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara temiz ve düzenli bir kent yaşamı ve sağlıklı bir çevre sunma amacıyla hareket edildiği vurgulandı.

İnsan ve kent odaklı yönetim anlayışı ile öncelikli olarak vatandaşların talebinin ve memnuniyetinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, “Daha temiz bir Elbistan için yeni bir hizmet daha başlattık. Belediyemiz temizlik işleri müdürlüğü bünyesine kattığımız 5 adet çöp taksi çalışmaya başladı. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara, mesire alanlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Aracımızın küçük ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp sorunun çözülmesini sağlayacağız. Şehir içindeki dar caddelerimizde büyük çöp kamyonlarının oluşturacağı trafik aksamalarının da önüne geçmiş olacağız” denildi.

Çöp taksi uygulamasından yararlanmak isteyenlerin whatsapp hattı üzerinden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, “Aynı zamanda mobil ekip olarak hizmet veren çöp taksi araçlarımız, vatandaşlarımızın biriken çöpleri 0552 464 46 46 numaralı whatsapp ihbar hattına bildirmeleri halinde anında müdahale edilerek alınacaktır. İlk etapta 5 adet olarak hizmet veren çöp taksi araçlarımız ihtiyaç yoğunluğuna göre sayıları artırılacaktır. Ayrıca temizlik işleri müdürlüğümüzde 3 adet yeni çöp kamyonu daha hizmet vermeye başlamıştır. Elbistan’ımız da çöpü alınmamış sokak kalmayacak. Şehrin temizliği bizim en hassas olduğumuz konulardan biri; çünkü halkın sağlığıyla ilgili. Elbistan’ın temizliği, bu şehirde yaşayan, bu şehre konuk gelen herkesin sorumluluğudur. Hemşerilerimizin de bu konuda duyarlı olmalarını ve desteklerini bekliyoruz. Şehrimizi hep birlikte temizleyelim ve temiz tutalım. ‘En iyi temizlik, kirletmemektir’ anlayışıyla Elbistan’ın daha temiz olacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.