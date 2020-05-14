Elbistan Belediyesi’nden çocuklara maske

Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri dolayısıyla yaklaşık iki aydır evlerinden çıkmayan çocuklar, bugün saat 11.00-15.00 saatleri arasında parklarına ve oyun alanlarına kavuştu.

Patenleri, bisikletleri ve oyuncaklarıyla bulundukları her yeri renklendiren çocukları Elbistan Belediyesi unutmadı. Günler öncesinden hazırlanan maskeler ile alanlarda yerini alan belediye personeli, maskeyi çocuklara ve ailelerine dağıttı.

Vatandaşlar ise kapalı paketlerde dağıtılan maskelerin kendilerine ulaşmasından dolayı memnuniyetlerini belirtti. Çocuklar arasında sosyal mesafe kuralını sağlamakta güçlük çeken aileler, maskeler sayesinde önlem alabildiklerine dikkat çekti ve bu uygulamadan dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Pazarda, çarşıda, otobüste, taksilerde, meydanlarda ve parklar olduğu gibi birçok alanda maske dağıtan Elbistan Belediyesi, 15-20 yaş arası vatandaşların sokağa çıkış izni olan 15 Mayıs Cuma günü de bu hizmetini devam ettirecek.













