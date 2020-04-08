Elbistan Belediyesi’nden çiftçilere destek

Koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörünün ülke için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle bu dönemde ilçemizin ve ülkemizin hububat ihtiyacının karşılanması için sonbaharda ekilen ürünlerin sulanması büyük önem arz ediyor. Elbistan’da da çiftçiler, büyük bir umutla ektikleri buğday tarlalarına can katacak suyu ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan da yazlık ürünler için tarlalarını hazırlayan çiftçilere, Elbistan Belediyesi’nden önemli bir destek geldi. Elbistan Belediyesi, kırsal mahallelerde sulama için açılan toprak kanalların temizliği için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ova genelindeki arazilere daha verimli su ulaştırılması ve kayıpların önlenmesi amacıyla başlatılan bakım-onarım ve temizlik çalışmaları çiftçinin büyük bir sorununun ortadan kalkmasını sağlıyor. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, her gün 5 mahallede çalışma yapacak şekilde konuşlandırıldı.

Kırsal mahallelere verilen bu destekle ilgili olarak Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, çiftçilerin alın terinin karşılığını almaları için çaba gösterildiği vurgulandı.

Kanal temizliği çalışmalarında titizlikle hareket edildiğinin altı çizilen açıklamada, “Bahar aylarının gelmesi ile birlikte su ihtiyacı olan ekinlerimizin zarar görmemesi amacı ile başlattığımız su kanalı temizleme çalışmalarımıza start verdik. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz her gün 5 mahallemizde çalışmalarını sürdürecek. İlk olarak Karaelbistan, Karahüyük, Balıkçıl, Çiçek ve Söğütlü Mahallelerinde bulunan tarımsal sulama kanalları temizlenmeye başlandı. Mahalle muhtarları ile birlikte yürütülen çalışmalar, program çerçevesinde tüm kırsal mahallelerimizde kısa sürede tamamlanacaktır. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulan bu tür destek ve hizmet noktasında çiftçilerimizin talepleri en yüksek hassasiyetle karşılanacaktır” denildi.















