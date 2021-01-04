Elbistan Belediyesi’nden borç yapılandırma hatırlatması

Buna göre başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 31 Ocak 2021 sonuna kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılandırma kapsamında borçların 18 taksitte ödenmesi imkanı sunulurken peşin ödemeye de indirim sağlanacak.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin belediyeye gelmeden de işlemlerini online olarak yapacakları vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“7256 sayılı kanunda kapsamında belediyemize ait her türlü borçlar yapılandırma kapsamına girmektedir. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan yapılandırma süreci 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacaktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu süre 1 ay daha uzatılarak 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Ayrıca ilk taksit ödemeleri de bir ay ötelenmiştir. Mükelleflerimiz yapılandırma aşamalarını belediyemize gelmeden https://ebelediye.elbistan.bel.tr adresimizden online olarak yapabilecekler. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan Yİ-ÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Belediyemize bizzat gelerek yapılandırma işlemini sürdürmek isteyen mükelleflerimizin ise pandemi sürecinde sağlıklarını riske atmadan temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işlemlerini son güne bırakmadan yaptırmalarını rica ederiz.”