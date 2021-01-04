banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Elbistan Belediyesi’nden borç yapılandırma hatırlatması

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak açıklanan yeniden yapılandırma başvuru tarihlerinin bir ay daha uzatıldığı belirtildi.

Elbistan Belediyesi’nden borç yapılandırma hatırlatması
banner43

Buna göre başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 31 Ocak 2021 sonuna kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılandırma kapsamında borçların 18 taksitte ödenmesi imkanı sunulurken peşin ödemeye de indirim sağlanacak.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin belediyeye gelmeden de işlemlerini online olarak yapacakları vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

 “7256 sayılı kanunda kapsamında belediyemize ait her türlü borçlar yapılandırma kapsamına girmektedir. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan yapılandırma süreci 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacaktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu süre 1 ay daha uzatılarak 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Ayrıca ilk taksit ödemeleri de bir ay ötelenmiştir. Mükelleflerimiz yapılandırma aşamalarını belediyemize gelmeden https://ebelediye.elbistan.bel.tr adresimizden online olarak yapabilecekler. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan Yİ-ÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Belediyemize bizzat gelerek yapılandırma işlemini sürdürmek isteyen mükelleflerimizin ise pandemi sürecinde sağlıklarını riske atmadan temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işlemlerini son güne bırakmadan yaptırmalarını rica ederiz.”


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Belediyesi’nden Borç Yapılandırma Hatırlatması