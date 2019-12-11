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Elbistan Belediyesi’nden baca temizliği uyarısı

Elbistan Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle yangın ve zehirlenme gibi üzücü hadiselerle karşılaşmamak için vatandaşların baca temizliğine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Elbistan Belediyesi’nden baca temizliği uyarısı

Açıklamada, özellikle kış aylarında meydana gelen ev yangınları ve zehirlenme vakalarının, büyük oranda temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığı belirtildi.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kış aylarında yakılacak soba ve kaloriferlerin bacalarının düzenli olarak temizletilmesi; özellikle soba kullanan vatandaşların bacadan sızan karbonmonoksit nedeniyle yaşanabilecek zehirlenme vakalarının önüne geçmek adına hayati önem taşımaktadır. Yine temizlenmeyen bacalar is ve dumanı çekemediği için yangın tehlikesi de oluşturmaktadır. Doğalgaz bacalarının da düzenli olarak temizletilmesi bakım ve onarımın yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca zehirlenme olaylarına karşı doğalgaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için; Doğalgaz ve LPG ile ısıtılan binaların bacalarını yılda en az 1 defa, sıvı ve katı yakıt ile ısıtılan binaların bacalarını yılda en az 2 defa, yağlı kanal sistemlerinin yılda en az 3 defa temizletmeleri yasal bir zorunluluktur. Kalorifer ve kombilere yıllık rutin bakım yaptırmaları, aşırı rüzgarlı havalarda sobaları dikkatli kullanmaları, kömürün tamamen yandığından emin olmadan yatmamaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.


 

 


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