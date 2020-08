Elbistan Belediyesi’nden Avrupa’da yaşayan Elbistanlılara maske desteği

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gurbetçi hemşerilerine böyle bir destekte bulunmanın kendileri açısından bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınının Türkiye’de görülmeye başlamadan her türlü tedbiri alan Elbistan Belediyesi, yaklaşık 350 bin adet maske üretimi yaparak vatandaşlara dağıttı. Elbistan Belediyesi, Avrupa’da yaşayan Elbistanlı vatandaşları da unutmadı. Elbistan Belediyesi’nce gönderilen 10 bin adet tıbbi maske, Elbistanlıların kurduğu derneklere ulaştı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada, “Dünya olarak bir virüsle mücadele ediyoruz. Bizlerde virüsün henüz Türkiye’de görülmeden her türlü tedbirlerimizi almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürdük. Bu sürecin en önemli iki konusu vardı. Sosyal mesafe ve maske kullanımı. Belediye olarak bu iki konuyu önemseyerek maske üretimine başlamıştık. Bu güne kadar 350 bin adet maske üretimi yaptık ve vatandaşlarımıza dağıttık. Ayrıca maske üretimimiz sürekli olarak devam ediyor. Şu an yerel anlamda hiçbir maske sorunu yaşamıyoruz. Bugün de Avrupa’da yaşayan Elbistanlıların kurdukları derneklerimize maske gönderiyoruz. Hazırlanan 10 bin adet maske dernek yöneticilerimize teslim edildi. Gerek yerel anlamda gerekse ulusal anlamda her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok değerli ve önemlidir. Ben buradan şu çağrıyı yenilemek istiyorum. Lütfen sosyal mesafe ve maske kullanımını unutmayalım” dedi.