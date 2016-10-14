Elbistan Belediyesi’nden aşure ikramı

Elbistan Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Dev kazanlarla ayrı noktalarda yapılan aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdular.

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü'dür. Muharrem ayı boyunca evlerde Aşure pişirilmesi de adettendir. Bu âdeti geleneksel olarak sürdüren Elbistan Belediyesi, hazırlattığı 10 bin kişilik aşureyi, Ahmet Karacabey Caddesi ile İbrahim Kaaroğlanoğlu Meydanı’nda vatandaşlara sıcak olarak dağıttı.

Aşure dağıtımından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve emeği geçen herkese teşekkür eden vatandaşlar, böyle önemli gelenek ve özel günlerin değerlendirilmesi için yapılan etkinliklerin sürmesini istediler.



