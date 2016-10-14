Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan Belediyesi’nden aşure ikramı

Elbistan Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bu haber kez okundu.

Elbistan Belediyesi’nden aşure ikramı

Elbistan Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Dev kazanlarla ayrı noktalarda yapılan aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdular.

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü'dür. Muharrem ayı boyunca evlerde Aşure pişirilmesi de adettendir. Bu âdeti geleneksel olarak sürdüren Elbistan Belediyesi, hazırlattığı 10 bin kişilik aşureyi, Ahmet Karacabey Caddesi ile İbrahim Kaaroğlanoğlu Meydanı’nda vatandaşlara sıcak olarak dağıttı.

Aşure dağıtımından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve emeği geçen herkese teşekkür eden vatandaşlar, böyle önemli gelenek ve özel günlerin değerlendirilmesi için yapılan etkinliklerin sürmesini istediler. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29