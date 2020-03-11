Elbistan Belediyesi’nden asfaltlama öncesi bakım çalışması

Kış aylarının sona ermesi ile özellikle doğalgaz altyapı çalışmalarının bittiği noktalara öncelik vererek asfalt programını şekillendiren Elbistan Belediyesi, asfaltlama yapılacak yollarda kaldırım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kış mevsiminin sona ermesi ile asfaltlama planlamamızı yapıyoruz. Bu kapsamda asfaltlama yapılacak yollarımızda alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız. ARMADAŞ ile yaptığımız koordine kapsamında asfaltlamaya ilk olarak başlayacağımız Hacı Esat Efendi Caddesi’nde doğalgaz çekimi tamamlanmıştır. Belediye olarak o güzergâhta yol genişletme ve kaldırım çalışmamız devam etmektedir. Hava şartları müsaade ettiği anda asfaltlamaya hız vereceğiz. Tabi bu asfalt çalışmasını planlarken alt yapısı tamamlanmış caddelerimize öncelik vermek zorundayız. Aksi takdirde yapılan asfalt tekrar bozulmak zorunda kalmaktadır. Ekiplerimiz çalışma yapılan alanlarda vatandaşımızı rahatsız etmemek için, gerek tozun önüne geçilmesi amacıyla sulama çalışmalarına, gerekse trafiği aksatmamak adına her türlü tedbiri almaktadır. Bu anlamda da vatandaşlarımızdan çalışmaların tamamlanana kadar anlayış göstermelerini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.