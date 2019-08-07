Elbistan Belediyesi’nden anfi tiyatroda maç keyfi

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bir çok çalışmaya imza atan Elbistan Belediyesi, bu akşam saat 21.30’da oynanacak Türkiye Süper Kupası final maçını, dev ekranda izleyici ile buluşturacak.

Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2018-2019 yılı lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor arasında bu akşam saat 21.30’da oynanacak Türkiye Spor Kupası final maçını, Pınarbaşı mesire alanından bulunan anfi tiyatroda dev ekran ile canlı vereceğiz. Açık havada maç izleme keyfini hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı bu maça davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.