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Elbistan Belediyesi’nden anfi tiyatroda maç keyfi

Elbistan Belediyesi, bu akşam oynanacak Galatasaray-Akhisarspor Türkiye Süper Kupası final maçı için Pınarbaşı Mesire alanındaki anfi tiyatroda dev ekran kuruyor. Canlı olarak izlenecek bu maça tüm halkımız davet edildi.

Elbistan Belediyesi’nden anfi tiyatroda maç keyfi
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 Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bir çok çalışmaya imza atan Elbistan Belediyesi, bu akşam saat 21.30’da oynanacak Türkiye Süper Kupası final maçını, dev ekranda izleyici ile buluşturacak.

Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2018-2019 yılı lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor arasında bu akşam saat 21.30’da oynanacak Türkiye Spor Kupası final maçını, Pınarbaşı mesire alanından bulunan anfi tiyatroda dev ekran ile canlı vereceğiz. Açık havada maç izleme keyfini hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı bu maça davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.


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elbistanlı 2 hafta önce

aman ne büyük hizmet.

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alim salim 2 hafta önce

Dün devlet hastanesi ve ozel hastane acilleri tiklim tıklım dolu idi.yine icme suyunda virüs oldugu soyleniyor.bu konuda bir arastirma ve aciklama bekliyoruz.

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DOGAN DOGANCAN 2 hafta önce

PINARBASI MESİRE ALANINA BEDAVA İNTERNET-WİFİ SİSTEMİ KURUN,İNSANLARI ÇOK MUTLU EDERSİNİZ.

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Çilingir çayırlı 2 hafta önce

Yaw başkan bu Pınarbaşına çilingir çayırından bu maçı izlemeye nasıl gelecem para yok pul yok hiç düşünmüyorsun bizleri elbistana pınarbaşından bakma allasen yaw in aşağıya da birde goca goca yerler var esentepe tarafında orayada amfi yap bizde izliyek en çok oy bu yörenin adamından oy çıhdı sana. Elamba ozan yu güvercinlik hasanköo NUN ne suçu var az yatırım yapın yaw buralara köylü geldik köylü gidecez valla

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