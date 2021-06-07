Elbistan Belediyesi’nden 30 mahalleye oyun parkı

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Oktay Ölker, şuana kadar 10’dan fazla oyun parkının kurulumunun tamamlandığını belirterek, “Çocuklarımız bu güzelliği hak ediyor” dedi.

Elbistan Belediyesi, ilçeye bağlı 24 kırsal ve 6 da merkez olmak üzere 30 mahalleye oyun parkı kurulumu için çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, hem ilçe merkezinde hem de belirlenen kırsal mahallelerdeki montaj işlemlerini sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Oktay Ölker, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e mahalle gezileri sırasında vatandaşlardan ve özellikle çocuklardan gelen oyun parkı talepleri doğrultusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, ‘oyun parksız mahallemiz kalmasın’ talimatı doğrultusunda hummalı bir çabanın içerisinde olduklarını hatırlatan Ölker, “Belediye Başkanımızın 2021 yılı kırsal mahalle yılı olacak sözünden hareketle toplam 30 mahallemizde çocuklar için oyun parkı planlaması yapıldı. Şuana kadar 10’un üzerinde kırsal mahallemizdeki oyun parkı montajını tamamladık. Sırasıyla diğer mahallelerimize geçiş yapıyoruz. Oyun parklarımızda salıncak, kaykay, tahterevalli gibi alanlar bulunuyor. Parkların kurulumunun ardından çevrede peyzaj çalışmaları yapacağız. Böylece onlar için en güzel armağanı sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

İlçe merkezindeki eski oyun parklarının da yenilendiğini hatırlatan Ölker, “İlçe merkezimizde bulunan yıpranmış oyun parklarımızı da yeniliyoruz. Çocuklarımızın gönüllerince ve güvenle zaman geçireceği oyun parklarımızda vatandaşlarımız için de spor ve kondisyon aletleri bırakıyoruz. Bizim en büyük amacımız, ailelerimizin de kullanabileceği parklarımızda çocukların daha sağlıklı ve çağdaş ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak. Oyun parklarımızın yapımı ve yenilenmesi esnasında merakla ve heyecanla çalışmaların tamamlanmasını bekleyen çocukların gözlerindeki sevince ve mutluluğa şahit olmak bizler için apayrı bir motivasyon oldu. Tüm çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni kurulan oyun parklarında eğlenen çocuklar da Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür ettiler.