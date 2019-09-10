Elbistan Belediyesi’nden 3 bin öğrenciye eğitim seti hediyesi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, minik öğrencilerin defterlerine, “Geleceğimiz sizinle daha güzel. Sevgilerimle” yazarak okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim setlerini hediye etti.

Elbistan Belediyesi, ‘Eğitime Tam Destek’ projesi kapsamında ilçe genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti hediye etti. Okul çantası, defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti hediyeleri, okul idarelerine teslim edilecek. Proje, Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’ndan başladı. Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’ndaki eğitim seti dağıtım programı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Başkan Gürbüz, eğitim seti hediye etmeden önce okula ilk adımlarını atan minik öğrencilerin sıralarına oturarak onların sevinci ve heyecanını paylaştı. Öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, eğitime verdikleri desteği ve öneme dikkat çekerek, bir öğrencinin defterine de, “Hayal et gerçekleştirelim. Geleceğimiz sizinle daha güzel. Sevgilerimle” yazdı.

Eğitim seti dağıtımı sonrasında açıklamalarda bulunan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e ‘Eğitime Tam Destek’ projesinden dolayı teşekkür etti.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan Bayazıt, yaklaşık 3 bin ilkokul öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtılacağını söyledi.

Bayazıt, şöyle konuştu:

“İlçemizde yaklaşık 35 bin öğrencimiz okulları ile buluştu. İlçemizde yaklaşık 3 bin öğrencimiz de birinci sınıfa başladı. Sağ olsun Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz de, okula yeni başlayan öğrencilerimizin heyecanı ve sevincine ortak oluyor. Bu vesile ile öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor. Öğrencilerimiz adına Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız, eğitime olan desteğini ilerleyen günlerde de devam ettireceğini dile getiriyor. İnşallah bu desteklerle eğitimdeki başarı daha da artacaktır.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, çocukların geleceğin teminatı olduklarına dikkati çekerek, eğitime desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Başkan Gürbüz, “Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaktan dolayı büyük memnuniyet duydum. Onları çok özlemiştik. Cıvıl cıvıl seslerini özlemiştik. Bugün Elbistan’ımız sanki çiçek açmış gibi. Biz onları çok seviyoruz ve onları geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Elbistan’da bir kampanya başlattık. Okula yeni başlayan tüm çocuklarımızın eğitim masraflarını hafifletmek adına bir eğitim seti hediye ediyoruz. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz ve teminatımızsa biz yerel idare olarak onların yanında olmak zorundayız. Eğitim konusunda hamdolsun hükümetimizin yapmış olduğu destekler ve açılımlar son derece önemli. Devletimiz, tüm masraflarını, kitaplarını, okullarımızın fiziki imkanlarını sağlıyor. Biz de eksik olan kırtasiye malzemelerini tamamlamaya çalıştık. Hem aile bütçelerine bir nebze olsun katkıda bulunmak, hem de minik yavrularımızı sevindirmek adına bu yıl ilkokula başlayan tüm 1.sınıf öğrencilerine kırtasiye seti takdim ediyoruz. Bu anlamda kampanyaya hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başarının, rastlantı ile değil destekle elde edilebileceğine vurgu yapan Başkan Gürbüz, “Başarı gelecekse; bu rastlantılara bağlı değildir. Siz sahip çıkarsanız, siz destek olursanız, başarı da kaçınılmaz olarak beraberinde gelecektir. Dolayısıyla biz başarılı bir nesil istiyoruz demekle o nesil elde edilmiyor maalesef. Biz, eğitim camiasının, öğretmenlerimizin ve bu anlamda mücadele eden tüm kardeşlerimizin yanında durmak zorundayız. Bunu, onlara hissettirmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımı bu anlamda bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Çünkü bunlar hepimize ait olan değerler. Hep beraber geleceğe yürüyeceğiz. Onların bu yürüyüşte yalnız olmadıklarını göstermek için bugün buradayız. Bu desteklerimizi esirgemeden sürdüreceğiz ve her geçen gün arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Eğitime destek için, sanayicisinden işadamına, esnafından toplumun tüm kesimine ‘elinizi taşın altına koyun’ çağrısında bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sözlerini, “Şehrin tüm dinamiklerini de bu konuda duyarlı olmaya ve kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Şehirde sanayici, işadamı olabilirsiniz, farklı meslekler icra ediyor olabilirsiniz. Bu topraklardan kazanmış olduğunuz tüm değerleri, yine bu topraklara aktarmak ve harcamak zorundayız. Milli eğitim olarak Elbistan’da çok başarılıyız. Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz bizi gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Sayıları arttırılması ile ilgili de bir mücadele var. Bu, onların yalnız verecekleri bir mücadele değil. Belediyeleri de, Elbistan’ın tüm dinamikleri de yanında. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başarılarla dolu bir sezon olmasını temenni ediyorum” cümleleri ile tamamladı.





















