Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa özel bayram hediyesi

Çocukların sevincine ortak olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çocukları çok önemsediğini belirterek, “Çünkü çocukların hayalleri çok güzel” dedi.

Elbistan Belediyesi ve İlçe Müftlüğü’nün, ‘bayram hediyeniz bizden’ sloganı ile ortaklaşa düzenlediği bisiklet dağıtımı töreni, Pınarbaşı mesire alanında bulunan Hz. Ebubekir Mescidi önünde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Daha sonra yaz Kur’an kursu öğrencilerinin oratoryosu izlendi.

Programda konuşan ilk isim Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç oldu. Kılınç, Elbistan’da bir ilk olarak böyle kapsamlı bir hediye dağıtımındaki katkısından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Özellikle 4-6 yaş Kur’an kurslarının önemine değinen Müftü Kılınç, şunları söyledi:

“Elbistan’ımızda bir ilk olan böyle bir organizasyon yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu hediyelerin sayısını ve kapsamını genişleterek devam ettireceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bisikletleri hak eden öğrencilerimizin alınlarından öpüyorum. Onları bugünlere hazırlayan ailelerini de tebrik ediyorum. Yaz Kur’an kursları boyunca bu güzel çocuklarımıza emeği geçen, Kur’an-ı Kerim’i öğreten hocalarımızı da candan tebrik ediyorum.

Bizim amacımız, Allah’ın bize emanetleri olan bu yavrularımızı, henüz okula başlamadan 4-6 yaşında iken ehil ellerde eğitmektir. Yavrularımıza, İslamı, Kur’an’ı ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) güzel ahlakını aşılamak bizler için en büyük kazançtır. Asıl güzellik, Allah’ın verdiği bu emanetleri mensubu olduğumuz dinimizin güzellikleri çerçevesinde eğitebilmek. 4-6 yaş Kur’an kursları, bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Bu 4-6 yaş çocuklarımızı eğitmek için elimizden gelen türlü gayreti göstermeye adayız. 4-6 yaş adındaki Kur’an kurslarımızın sayısını inşallah çoğaltmak bizlerin ve ilçe halkımızın görevi olması lazım.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, önümüzdeki yıl hediye sayısını artıracaklarının müjdesini vererek konuşmasına başladı. Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “İyi ki Kur’an kursu hizmeti veren değerli hocalarımız, siz değerli ailelerimiz var. En güzel ses olan Kur’an’ı okuyan çocuklarımızın sesini bize dinlettiniz. Bu sizin emeğiniz. Biz sadece emeği takdir etmeye çalıştık. Emeği geçen hocalarımıza, anne ve babalara hem de bu hediyelerin takdiminde destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Ben en çok çocukları seviyorum. Yapmış olduğum tüm çalışmaların merkezine de çocukları koyuyorum. Yollar açabiliriz ama en çok onların ruhuna dokunmak zorundayız. En çok hayal güçlerini zorlamalıyız. Onların geleceğe hazırlanması ile ilgili çaba sarf etmeliyiz. Onların geleceğe hazırlanması noktasında üstümüze ne düşüyorsa çaba sarf edeceğiz. Seneye inşallah bu hediyelerin sayısını arttıracağız. Hediye alamayan çocuklarımız da üzülmesin. İnşallah seneye de onlar daha çok çalışır ve emek sarf ederlerse hediye alabilirler” dedi.

Elbistan Belediyesi olarak çocuklar için ‘Hayal edin, biz bunu gerçekleştirelim’ şeklinde bir sloganı benimsediklerini anlatan Başkan Gürbüz, “Biz, çocuklarımız için bir slogan geliştirdik. ‘Hayal edin biz bunu gerçekleştirelim’ diye bir sloganımız var. Çünkü çocukların hayalleri çok güzel. Onlar, geleceği inşa edecek mimarlar; biz de onların bu hayallerine ortak olmak istiyoruz. İnşallah, Elbistan’da bundan sonraki süreçte daha çok sosyal amaçlı programlar ve etkinlikleri birlikte hayata geçireceğiz. Yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban, yakınlaşma anlamına geliyor. Birbirimizi daha çok anlamak ve sevmek için biraz daha yakınlaşmaya ihtiyacımız var. Elbistan’da da buna biraz daha fazla ihtiyacımız var gibi geliyor.

Elbistan’ın tarihine baktığınızda çok asil bir toplum görürsünüz. Selçuklu Devleti’nde şehzadelere burası yönetim merkezi olarak hizmet etmiş. Dulkadiroğlu Devleti’nin başkenti yapmış, Osmanlı’ya çok sayıda sultan vermiş, çok sayıda değer üretmiş bir kent. Bir medeniyetin merkezi ve beşiği. Böyle bir toplum, bir medeniyet çizgisinin tasavvuru ve genlerini taşıyan bir milletiz. Her alanda iddialı bir toplumuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından organizenin en özel hediyesini alan isim yürüme engelli Muhammed Canpolat oldu. Engelini aşarak Kur’an öğrenmek için kursa gelen ve başarıyla eğitimini tamamlayan küçük Muhammed’e, Elbistan Müftlüğü tarafından alınan Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Program, çocuklara bisikletlerinin dağıtılması ile son buldu.

Bisikletlerine kavuşarak çiftte bayram sevinci yaşayan çocuklar Başkan Gürbüz ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.























