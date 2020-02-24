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Elbistan Belediyesi’nde daimi işçilerin toplu sözleşme süreci tamamlandı

Elbistan Belediyesinde çalışan daimi işçiler için belediye yönetimi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında ‘Toplu İş Sözleşmesi’ görüşmeleri tamamlandı.

Elbistan Belediyesi’nde daimi işçilerin toplu sözleşme süreci tamamlandı
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 Elbistan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası tarafından belediyede çalışan daimi işçiler için yapılan Toplu İş Sözleşmesinin son görüşmesi de yapıldı.

Elbistan Belediyesi ve sendika yetkilileriyle bir araya gelinen toplantı sonrası belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Elbistan Belediyesi bünyesinde çalışan daimi işçilerle ilgili Hizmet İş Sendikası ile son 3 aydır yapılan toplu iş sözleşmesinde son aşamaya gelindi. Görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı. Uzlaşma kapsamında işçilere birinci yıl için yüzde 11, ikinci yıl için de yüzde 5+5 ve ilave olarak enflasyon farkının zam olarak verilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Daimi işçilerin yanı sıra Belediyemiz Personel A.Ş.'de çalışan işçiler içinde sendika ile görüşmeler devam ediyor" denildi.


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