banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan Belediyesi zabıtalarından fırınlara denetim

Elbistan Belediyesi halka açık üretim yapılan ekmek fırınları ile unlu mamulleri imalatı yapan işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Elbistan Belediyesi zabıtalarından fırınlara denetim

Ekmek ve unlu mamullerin üretimini yapan iş yerleri ekipler tarafından denetlenirken, başta fırınlar olmak üzere imalathanelere yönelik işletmelerde incelemeler yapıldı. Fiyat listeleri, genel temizlik kuralları, alet ve ekipman temizliği, işyerlerinin genel düzeni, kişisel temizlik, depolama ve muhafaza koşulları, üretilen ürünlerin gramajlarına uygun olup olmadığı gibi kriterlerde denetlemeler yapıldı.

Denetimleri rutin bir şekilde devam edeceğini söyleyen Elbistan Zabıta Müdürü Adnan Doğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Zabıta ekiplerimizce faaliyet gösteren ekmek fırını ve unlu mamul imalat ve satış yerlerine denetim yapıldı. Hijyen kurallarına ve diğer kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı iletilmiştir. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz ve denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz.”

 










banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

Her fırın farklı fiyattan satış yapıyor. İki gündür ekmeği 1.25 ten alıyoruz. Belediye fiyat açıklaması yapmıyor. Uyduruk fiyat tarifeleriyle vatandaşa pahalı ekmek satılıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Turan 2 hafta önce

Firinlarin tamami zamyapti ekmege ayrica pide ekmek ancak 180 gram gelmekte

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Erman 2 hafta önce

Kontrol fırıncı nın terazisi ile olmaz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2 hafta önce

zabıta birazda kaldırımları denetlese nasıl olur esnaf kaldırımları esir almış

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 2 hafta önce

Dostlar bizi pazarda görsün.50 gram ekmek satiliyoe

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hakan 2 hafta önce

Ekmek zam yaptılar çok ayıp

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kerim abdul cabbar 2 hafta önce

vAllahi el gördülük

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2 hafta önce

1 yıldır ekmegin rayiç fiyatı 90 kuruş ama 1 liradan yiyoruz yenimi aklınıza düştü denetlemek

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119