Elbistan Belediyesi zabıtalarından fırınlara denetim

Ekmek ve unlu mamullerin üretimini yapan iş yerleri ekipler tarafından denetlenirken, başta fırınlar olmak üzere imalathanelere yönelik işletmelerde incelemeler yapıldı. Fiyat listeleri, genel temizlik kuralları, alet ve ekipman temizliği, işyerlerinin genel düzeni, kişisel temizlik, depolama ve muhafaza koşulları, üretilen ürünlerin gramajlarına uygun olup olmadığı gibi kriterlerde denetlemeler yapıldı.

Denetimleri rutin bir şekilde devam edeceğini söyleyen Elbistan Zabıta Müdürü Adnan Doğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Zabıta ekiplerimizce faaliyet gösteren ekmek fırını ve unlu mamul imalat ve satış yerlerine denetim yapıldı. Hijyen kurallarına ve diğer kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı iletilmiştir. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz ve denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz.”



















