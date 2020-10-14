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Elbistan Belediyesi yanan ormanlara 2023 adet fidanla can katacak

Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş ve Hatay'da çıkan yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan kampanyaya 2023 fidanla destek olacak.

Elbistan Belediyesi yanan ormanlara 2023 adet fidanla can katacak
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Kahramanmaraş ve Hatay’da, terör örgütü PKK’nın uzantısı olan grupların üstlendiği yangınlar, ağaçlarla birlikte tüm ülkenin yüreğini de yaktı. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Kampanyaya, Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlardan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek oldu. Elbistan Belediyesi de bu kampanyaya 2023 fidanla destek olacağını duyurdu.

Elbistan Belediyesi’nden fidan desteği ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Hatay ve Kahramanmaraş’taki pek çok noktada etkili olan yangınlarda önemli ormanlık alanların yok olduğunu belirtildi.

Açıklamada, “Andırın ilçemizde ve Hatay’daki yangınlarda ormanlarla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yanan alanları tekrar eski güzelliğine kavuşturmak en büyük görevimiz. Bu amaçla yangında yok olan ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi adına Elbistan Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. 2023 fidanı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde yanan bölgelerde toprakla buluşturulması için göndereceğiz” denildi.


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