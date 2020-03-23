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Elbistan Belediyesi yama çalışmalarına start verdi

Elbistan Belediyesi, ilçe genelinde özellikle doğalgaz hattı geçtikten sonra bozulan yerler olmak üzere birçok noktada asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Elbistan Belediyesi yama çalışmalarına start verdi
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüse karşı her türlü mücadeleyi veren Elbistan Belediyesi, diğer hizmetleri de aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçemizin birçok noktasında asfalt yama çalışmasını sürdürüyor.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada kısa süre sonra asfaltlama sezonunun da başlayacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, “Bilindiği üzere ilçemiz genelinde Armadaş tarafından yürütülen bir doğalgaz çalışması bulunmaktadır. Genel asfaltlama çalışması başlayana kadar vatandaşlarımızın trafikte mağdur olmamaları için doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yollarda yama çalışmamız aralıksız devam ediyor. Çok kısa bir süre zarfında asfaltlama sezonumuz başlayacaktır. Armadaş tarafından doğalgaz çalışması biten tüm yollarımızda asfaltlama çalışmamızı tamamlayacağız. Çalışma esnasında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm halkımızdan özür diliyor ve anlayışlarına sığınıyoruz. Sizlere daha iyi hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstermek birinci önceliğimizdir. Koronavirüse karşı mücadele verdiğimiz bu günlerde bu tür çalışmalarımızı da aksatmadan devam edeceğiz” denildi.

 

İzinsiz asfalt kesmeye ceza yazılacak

 

İzinsiz olarak asfalt üzerinde kesim yapılmaması gerektiğinin belirtildiği açıklamanın devamında, “Bir konuda halkımızı ve diğer kurumlarımızı uyarmak zorundayız. Belediyemizden izin alınmadan asfalt üzerinde yapılan kesimlere metrekare bazlı cezai işlem uygulanacaktır. Bu nedenle asfalt üzerinde zaruri çalışmalar yapılmadan belediyemizden izin alınmasını önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.


Yerel Manşetler
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Elbistan Belediyesi Yama çalışmalarına Start Verdi
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