Elbistan Belediyesi Whatsapp çözüm hattına rekor başvuru

Şeffaf ve sorgulanabilir belediyecilik anlayışı ile her türlü öneri, talep ve şikâyetlerin fotoğraf ve video olarak iletilmesini sağlayan Elbistan Belediyesi Whatsapp çözüm hattını 2019 yılında faaliyete geçirdiklerini belirten Başkan Gürbüz, bugüne kadar yapılan 15 bin 270 adet başvurunun, 15 bin 225 adetinin çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Whatsapp çözüm hattına yapılan başvuruları detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Vatandaşlarımızın sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemeye gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, “24 Nisan 2019 tarihinde vatandaşlarımızın belediyeye daha kolay ulaşması, talep ve isteklerini daha hızlı iletebilmesi için günümüzün en yaygın hızlı iletişim ve paylaşım platformu olan Whatsapp çözüm hattını hayata geçirdik. Bu güne kadar 0552 464 46 46 numaralı Whatsapp çözüm hattımıza 15 bin 270 adet başvuru yapılmış, yapılan başvurular titizlikle incelenerek ilgili müdürlüklerimizce 15 bin 225 adedi sonuçlandırılmıştır. Halen 45 başvuru ise ilgili müdürlüklerimizce inceleme aşamasındadır. Başvuru analizlerimizde vatandaşlarımızın en çok talebinin Fen İşleri Müdürlüğümüze yapıldığı, ikinci sırada zabıta müdürlüğümüz ve üçüncü sırada park bahçeler müdürlüğümüz takip etmektedir. Bizlerde kurum olarak bunun analizini yaparak çalışmalarımızı o doğrultuda yoğunlaştırıyoruz. Bu oranlar aslında bizim için bir anket niteliği de taşımaktadır.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında halkımız ile iç içe olmaya, onların sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız ile belediyemizin iletişimini güçlendirerek, sorunların daha hızlı çözülmesi için gayretlerimiz devam ediyor. Whatsapp çözüm hattı ile bazen bizim göremediğimizi vatandaşımız görerek bizimle en hızlı şekilde paylaşabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.



