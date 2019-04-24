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Elbistan Belediyesi Whatsapp Çözüm Hattı kurdu

Elbistan Belediyesi vatandaşların belediyeye daha kolay ulaşması, talep ve isteklerini daha çabuk iletebilmesi için Whatsapp İletişim Hattı kurdu.

Elbistan Belediyesi Whatsapp Çözüm Hattı kurdu

Elbistan Belediyesi WhatsApp İletişim hattına gelen tüm bildirimler yetkililer tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacak. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatıyla hayata geçen proje ile vatandaşlar belediyeye bildirmek istedikleri sorunların çözümü için günümüzün en yaygın ve hızlı iletişim ve paylaşım platformu olan Whatsapp'ı kullanabilecek. Uygulamayı kullanan vatandaşlar 0552 464 46 46 numaralı telefondan Elbistan Belediyesi Whatsapp iletişim hattına her türlü öneri, talep ve şikâyetleri fotoğraf ve konum bilgilerini de ekleyerek gönderebilecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Whatsapp Çözüm Hattı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımız ile iç içe olmaya onların sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemeye gayret ediyoruz. Bu yönden bir sorunumuz yok. İletişimi güçlendirmek bazen bizim göremediğimizi vatandaşımız görerek bizimle en hızlı şekilde paylaşabilecek. Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Bizde kurduğumuz ‘Whatsapp İletişim Hattı’yla vatandaşlarımızdan gelecek görsel-yazılı her türlü talep veya şikâyete çok hızlı bir şekilde çözüm getirebileceğiz. Çözüm Hattımıza fotoğraf, video ya da yazı olarak gelen her bilgi görevli ekiplerimizce değerlendirilip alakalı Müdürlüklere aktarılacak. Bu, bir anlamda halkın kamerası olacak. Böylece mahallelerdeki olumsuzluklardan daha çabuk haberdar olacağız ve daha çabuk çözüm üretebileceğiz ve halkımız nezdinde de farkındalık oluşturmuş olacağız. "dedi.

 

 

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Vatandaş 4 hafta önce

Artık yola beton dökerek rampa çıkan inşaat kamyonlarının videosunu çekip göndereceğiniz bir yer var.Çok önemli ve geç kalmış bir hizmet.

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Elbistanlı 4 hafta önce

Amacına uygun çalışırsa iyi bir uygulama olur.

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elbistanlı 4 hafta önce

güzel hareket gerekli dönüşleri belediye zamanında yaparsa eğer belediyenin şehrin her yerinde gözü, kulağı olacağı anlamına gelir. vatandaşa da büyük iş düşüyor şehrimizi koruyalım.

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Memleket sevdalısı 4 hafta önce

Çok güzel bir çalışma inşAllah faydalı olur Başkanımı tebrik ediyorum.

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Ali 4 hafta önce

Bravo

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Mustafa acer 4 hafta önce

Elbistanda hayırlı işler yapmanızı diler ve başarılar dilerim

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Mehmet GÖZÜKARA (Mersin) 4 hafta önce

Güzel bir düşünce teşekkür ederim.
Hayırlı olsun.
Mersin'den tüm hemşerilerime selam ve sevgiler olsun.

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Ali demir 4 hafta önce

Bu belediye deki 800 işçi ne olacak yangelip yatıp maaş alıyor lar hakkım haram olsun

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