Elbistan Belediyesi vatandaşlara hijyen paketi dağıtımına başladı

Koronavirüse karşı etkili bir mücadele yürüten Elbistan Belediyesi, öncelikli hizmet bekleyen ve risk grubundaki vatandaşları kapsayan 1200 aileye hijyen paketi dağıtımına başladı.

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere Elbistan Belediyesi’nce hijyen paketi dağıtılıyor. Hijyen paketi içerisinde ayrıca Kadir Gecesi vesilesiyle kete ve bayram şekeri de yer alıyor.

Elbistan Belediyesi’nin hazırlanan paketleri, önceden belirlenen ailelerin evlerine kadar götürmesi ise vatandaşlardan takdir aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Koronavirüsten korunmak için en çok dikkat edilmesi gereken şey hijyen. Elbistan Belediyesi olarak kentimizi dezenfekte ettiğimiz gibi vatandaşlarımıza da ihtiyaçları olan hijyen malzemelerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda destek hizmetleri müdürlüğümüzce hazırlanan 1200 adet hijyen paketleri, Can kulağı projesi kapsamında kırsal mahallelerimizde önceden belirlenen ailelerin evlerine kadar ulaştırılmaya başlandı. Paket içerisinde kandil simidi, bayram şekeri, ıslak mendil, sabun, maske, eldiven ve dezenfeksiyon bulunmaktadır. Sağlıklı günlerin hayalini hep birlikte kuruyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz vatandaşlarımızın bundan şüphesi olmasın. Mücadele kapasitemiz ve etkinliğimiz artıyor. Mücadelemiz arttıkça virüs zayıflayacak” denildi.

Hijyen paketini alan aileler ise, “Başta Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Belediyenin bizleri her zaman böyle hatırlaması bizlere ayrı bir güç veriyor. Devletimizin gücünü yanımızda hissetmek bizleri ayrı memnun kılıyor” dediler.









