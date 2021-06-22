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Elbistan Belediyesi ücretsiz okçuluk kursu açıyor

Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, Geleneksel Türk Okçuluk Kursu açılıyor. Kurslar ücretsiz olup, her yaşta başvuru yapılabilecek.

Elbistan Belediyesi ücretsiz okçuluk kursu açıyor
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Türk kültür tarihinin yapı taşlarından biri olan geleneksel okçuluğu tanıtmak ve bu ata sporu ile kültürel bağları geliştirmeyi hedefleyen Elbistan Belediyesi, Geleneksel Türk Okçuluk Kursunu hayata geçiriyor.

Gerek temel eğitim, gerekse yarışmaya hazırlanan lisanslı sporculara açılan bu kursun detayları hakkında bilgi veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ata sporumuzu yaşatmak, kültürümüze sahip çıkmak ve aynı zamanda gelecek nesillere bu sporu öğretmek amacı ile Geleneksel Türk Okçuluk Kursu’nu açıyoruz. Kursa her yaştan sporcumuz başvurabilecek ve kursumuz tamamen ücretsiz olacaktır. Başvurular Millet Bahçesi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze yapılacak. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri saat 17.00 ile 22.00 arası yapılacak kursumuzda temel eğitim dersleri verilecek. Diğer günler ise yarışmalara hazırlık yapan lisanslı sporcularımıza eğitim verilecek. Bu eğitimi verecek hocalarımız kendi alanlarında uzman ekiplerden oluşmaktadır” dedi.

Başkan Gürbüz, bu sporun çocuklarımız üzerinde pozitif bir enerji sağlayacağını belirterek, “Geleneksel Türk okçuluğu, Türk milletinin geçmişinden gelen bir spor dalıdır. Bu ata sporumuzu yaşatmak ve her gencimizin eline bir kez de olsa ok almasını, atmasını arzuluyoruz. Bu spor sayesinde çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, kişisel gelişimlerine de pozitif destek olacağına inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Elbistan Belediyesi ücretsiz Okçuluk Kursu Açıyor