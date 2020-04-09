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Elbistan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Elbistan Belediyesi ve Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER), koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama ve yemek dağıtımlarını sıklaştırdı.

Elbistan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
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Tüm dünyayı saran koronavirüs (Kovid-19),  insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Elbistan Belediyesi ve (ELHAYKODER) üyeleri, ilçe genelinde yapılan başta kedi evleri olmak üzere birçok noktaya mama ve yiyecek bırakmaya başladı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte daha sık yapılacağı vurgulandı. Açıklamanın devamında, “Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hemşerilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Ekiplerimiz harekete geçerek gerekli tedbirleri almaya başladı. Sokak hayvanlarının canları bize emanettir. Dışarıda değilsiniz diye sokaktaki canlarımızı yalnız sanmayın. Sokak hayvanlarını bu zorlu günlerde unutmayarak Elbistan Hayvanları Koruma Derneğimiz ile birlikte daha önce hayata geçirdiğimiz kedi evleri başta olmak üzere birçok noktaya mama ve yem bırakılıyor. Kendiniz için evde kalmaya devam edin. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Biz belediye olarak tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

 


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