Elbistan Belediyesi, şelaleye takılan balıklar için ‘geçit’ yapıyor

Elbistan’da Söğütlü Çayı ve Ceyhan Nehri’nde yaşayan sazan, ağca balık ve diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi. Ceyhan Nehri’nden Söğütlü Çayı’na giren balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın daha yukarı kesimlerindeki nispeten durgun ve daha sıcak suların olduğu noktaya kadar akıntının tersi yönünde kilometrelerce yol kat ediyor. Balıklar, bu zorlu göç yolculuğunda, Söğütlü Çayı’ndan geçen borunun çökmesi sonucunda oluşan şelale engeline takıldı. Yumurta bırakmak için çıktıkları göç yolculuğu yarım kalan balıkların, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki şelaleyi aşamaması, Elbistan Belediyesi’ni harekete geçirdi.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin soğutma suyunun götürüldüğü borunun geçtiği yerdeki çökme nedeniyle oluşan bölgede ‘balık geçidi’ yapmak için kolları sıvadı. İş makineleri, eriyen karlar nedeniyle debisi artan çaydaki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki şelalenin, akıntı yönüne göre şehir tarafında kalan bölümüne balık geçidi oluşturacak. Balık geçidi, 3 metre genişliğinde olacak ve eğimi de balıkların rahatça geçebilecekleri şekilde ayarlanacak. Çalışmanın kısa sürede tamamlanması ile birlikte 5’ten fazla balık türü, yumurtlamak için başlattıkları göçü rahatça tamamlayabilecek. Böylece nesillerinin devamı sağlanmış olacak.

Elbistan Belediyesi’nden Söğütlü Çayı’ndaki balık geçidi projesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, çalışmanın en kısa sürede bitirileceği belirtildi.

Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’ndaki doğal yaşamın korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, “Termik santral soğutma suyu borusunun geçtiği bölgede bir şelale oluşmuş. Suyun debisi şuan çok yüksek. Buradaki şelale, yumurtlama dönemindeki balıkların daha yukarılara göçünü engeller vaziyetteydi. Bunun da balıkların dar bir alana sıkışıp kalmasına ve popülasyonun azalmasına sebebiyet vereceği yönündeki değerlendirmeler üzerine hemen çalışmalara başlanmıştır. Bu noktaya balıkların en rahat ve kolay bir şekilde çayın daha yukarı kısımlarına ulaşmalarını sağlayacak bir balık geçidi yapacağız. Kısa sürede bitirmeyi amaçladığımız balık geçidi projesi, hem balık popülasyonunun hem de ekolojinin korunması için önemli bir işlev görecek” denildi.