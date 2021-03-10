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Elbistan Belediyesi personeline seminer

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurum içerisinde çalışan ve birimlerinde yazışma işlemlerini yürüten personellere, “Resmi Yazışma Kuralları” konulu eğitim semineri verildiğini söyledi.

Elbistan Belediyesi personeline seminer
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Elbistan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Orhan Orçan ve Mali Hizmetler Müdürü Ramazan Gök tarafından personellere yönelik düzenlenen eğitim seminerinde, Resmi Yazışma Kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kamu yönetiminin etkili ve verimli çalışmasının en önemli unsurlarından birinin resmi yazışmalar olduğunu belirtti.

Başkan Gürbüz, “Kamu kurumları faaliyetleri gereği kendi aralarında gerçek ve tüzel kişilerle iletişim sağlamak için her gün çok sayıda resmi yazışma yapıyor. Kamu kurumları tarafından hazırlanan yazıların kurallara bağlanması, gerek içerik gerekse şekil olarak bazı esaslarla ilgilidir. Yazılarda birliğin sağlanması, yazışmaların kontrol altına alınması ve işlemlere resmi bir kimlik kazandırılması açısından önemlidir. Bizlerde bu amaçla kurum içerisinde çalışan ve resmi yazışma yapmakla görevli personellerimize eğitimler veriyoruz” dedi.

Yazı İşleri Müdürü Orhan Orçan ve Mali Hizmetler Müdürü Ramazan Gök ise eğitim seminerinde, resmi belgelerin özellikleri, üst yazı yazılmasının şekli ve uygulanacak esaslara ilişkin yapılan uygulamalarla ilgili örnekler verdi.

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Elbistan Belediyesi Personeline Seminer