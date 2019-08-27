Elbistan Belediyesi, parklardaki aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmalar kapsamında Pınarbaşı ve Şehit İsrafil Kargı Parklarına 100 aydınlatma direği ve 200 adet de lamba montajı yapıldı.

Elbistanlı vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçe genelindeki parklarda tüm tedbirleri almaya devam eden Elbistan Belediyesi, parklarda bulunan aydınlatma lambalarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şuana kadar Pınarbaşı Parkı ve Şehit İsrafil Kargı Parkı’nda aydınlatma çalışmalarının bittiği ve diğer parklarda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada “Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için parklarda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Pınarbaşı Parkı ve Şehit İsrafil Kargı Parkı’na yaklaşık 100 aydınlatma direği ve 200 adet aydınlatma lambası montajı yapılarak çalışma tamamlanmıştır. Diğer parklarımızda ise çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca tüm parklarımızda yürüyüş yolları boyama çalışması, kırılan bankların bakım ve onarımı, parkların isim tabelalarının yenilenmesi gibi tüm uygulamalar yapılmaktadır. Özellikle parklarımızda yaşanan kirlilik ve bankların kırılması konusunda halkımızın da bize yardımcı olmalarını önemle rica ediyoruz. Her hangi bir aksaklığa meydan vermemek için tüm parklarımız aydınlık olacaktır” denildi.







