banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan Belediyesi, park ve bahçelerde genel temizlik yapıyor

Elbistan Belediyesi, bahar ayının gelmesi ile ilçe genelinde bulunan parklarda, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elbistan Belediyesi, park ve bahçelerde genel temizlik yapıyor

Özellikle halkın park alanlarını daha çok kullanacağı dönemin gelmesi ile birlikte Elbistan Belediyesi park ve bahçelerde bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte vatandaşlarımızda park ve bahçelere yoğun ilgi göstermeye başlamıştır. Elbistan Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda zaman geçirebilmeleri adına, tüm park ve yeşil alanlarımızda bulunan otomatik sulama sistemi bakım ve tamiratlarını yapmış durumdayız. Oyun parkı ekipmanlarının ve spor aletlerinin kırılan ve bozulan yedek parçalarının tamiratı ve bakımı da yapıldı. Bütün yeşil alanlarımızın çimlerini biçerek kilit parke üzerindeki yabancı otların misina ile temizlenmesi ve yabancı ot ilacı ile ilaçlaması yapılmıştır.

Tüm oyun grubu alanlarının tabanında çapalama işlemi yapılarak toprak yumuşatılması ve eksik alanlara malzemesi takviyesi tamamlanmıştır. Park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların ve çalıların budanması ve yeniden formlandırılması, Pınarbaşı gölet temizliğinde tahrip olan alanların yeniden düzenlenmesi, ana caddelerde ağaç budama işi yapılması, cezaevi karşısında bulunan ormanlık alanın ve muhtelif yeşil alanların olası yangına karşı sürdürülme işinin yapılması ve ilçemiz genelinde bulunan kavşaklarda süs bitkisi çalışmaları yapılarak vatandaşımızın hizmetine açılmıştır” ifadelerine yer verildi.








banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119