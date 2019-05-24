Elbistan Belediyesi, park ve bahçelerde genel temizlik yapıyor

Özellikle halkın park alanlarını daha çok kullanacağı dönemin gelmesi ile birlikte Elbistan Belediyesi park ve bahçelerde bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte vatandaşlarımızda park ve bahçelere yoğun ilgi göstermeye başlamıştır. Elbistan Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda zaman geçirebilmeleri adına, tüm park ve yeşil alanlarımızda bulunan otomatik sulama sistemi bakım ve tamiratlarını yapmış durumdayız. Oyun parkı ekipmanlarının ve spor aletlerinin kırılan ve bozulan yedek parçalarının tamiratı ve bakımı da yapıldı. Bütün yeşil alanlarımızın çimlerini biçerek kilit parke üzerindeki yabancı otların misina ile temizlenmesi ve yabancı ot ilacı ile ilaçlaması yapılmıştır.

Tüm oyun grubu alanlarının tabanında çapalama işlemi yapılarak toprak yumuşatılması ve eksik alanlara malzemesi takviyesi tamamlanmıştır. Park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların ve çalıların budanması ve yeniden formlandırılması, Pınarbaşı gölet temizliğinde tahrip olan alanların yeniden düzenlenmesi, ana caddelerde ağaç budama işi yapılması, cezaevi karşısında bulunan ormanlık alanın ve muhtelif yeşil alanların olası yangına karşı sürdürülme işinin yapılması ve ilçemiz genelinde bulunan kavşaklarda süs bitkisi çalışmaları yapılarak vatandaşımızın hizmetine açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

















