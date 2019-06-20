Elbistan Belediyesi, ormanlık alanda yangınlara karşı temizlik yaptı

Elbistan Belediyesi, ilçenin orman alanı vasfındaki en önemli varlığından biri olan Şar Dağı eteklerindeki ağaçlık alanda, yaz aylarında oluşabilecek yangınlara karşı önlem almak için harekete geçti. Daha önceki yıllarda özellikle yaz döneminde çıkan yangınların büyük ölçüde zarar verdiği alanı koruma altına almak isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın tabanındaki kuruyan otları temizlemek için 2 kez sürüm yaptı. Traktör ve diğer ekipmanların ulaşamadığı noktalardaki otlar ise kesilerek temizlendi.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bölgedeki ağaçların çok uzun sürekli bir emeğin ardından oluştuğu belirtildi. Söz konusu bölgenin, Elbistan’ın en önemli çevre değerlerinden biri olduğuna değinilen açıklamada, alandaki yabani ot temizliği çalışması ile bu değerin korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Kapsamlı yabani ot temizliği çalışmalarıyla birlikte ağaçların kaybedilmesine neden olabilecek yangınlara karşı önlem alınmak istendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu konuda da vatandaşlara da büyük görevler düştüğünün altı çizildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“İlçemizin orman alanı bakımından en değerli bölgesini yangınlara karşı korumak için yabani ot temizliği yapılmıştır. Alanın zemini, 2 kez sürüldükten sonra kalan otlar da kesilmiştir. Elbistan Belediyesi olarak ilçemizin orman varlıklarının korunması noktasında tüm adımlar hassasiyetle atılmaktadır. Halkımızın da bu önemli değerimizin korunması noktasında daha duyarlı olmasını istiyoruz.”















