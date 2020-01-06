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Elbistan Belediyesi, mobil uygulama ile cepte

Elbistan Belediyesi, çalışmaların etkin paylaşımı ve vatandaşın belediyecilik hizmetlerine daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla yeni mobil uygulama hizmetini hayata geçirdi.

Elbistan Belediyesi, mobil uygulama ile cepte

 Şehre ait tüm bilgilerin; haber, kent rehberi, etkinlik ve hizmet detaylarına ulaşmayı sağlayan mobil uygulama, şimdilik Android işletim sistemli cep telefonları ve tabletlere ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Uygulama, İOS sistemli telefonlar için de önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

Elbistan Belediyesi’nin hizmete sunduğu mobil uygulama hizmetiyle vatandaşlar, Android işletim sistemine sahip tabletler ve cep telefonları ile belediyenin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel haberlerine ve etkinliklerine kolaylıkla ulaşabilecek. Vatandaşlar belediyecilik hizmetlerini cep telefonlarında taşıyarak hızlı bir şekilde belediye ile ilgili işlemlerini yapabilecek. İlk etapta Google Play Store’dan indirilebilen uygulama ile güncel, haberler, duyurular, etkinlikler, vergi ödeme, dilekçe sorgulama, kent rehberi, e-yayınlar, borç sorgulama, istek şikayet bildirimi sorgulaması tek tuşla yapılabilecek. Uygulama, önümüzdeki günlerde Apple App Store’da da yerini alacak. İOS işletim sistemli telefon kullanan Elbistanlılar da uygulamayı telefon ya da tabletlerine ücretsiz olarak indirebilecek.

Elbistan Belediyesi’nden mobil uygulama ile ilgili olarak yapılan açıklamada, vatandaşların e-belediyecilik hizmeti kapsamında birçok başlığa tek tuşla ulaşma imkanı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımız belediyemizin mobil uygulamasından haber, etkinlik ve proje konularında bilgi alabilirken, ayrıca yine bu uygulamamız ile tahakkuk-tahsilat ve borçlarını öğrenebilecekler. Kent rehberi ile bulundukları konumdan erişmek istedikleri yerlere kolayca ulaşabilecekler. Aynı şekilde istek, öneri ve şikayetlerini belediyemize anında iletebiliyorlar. Uygulamamız, şimdilik Google Play Store’de Android işletim sistemine sahip olan akıllı cihazların kullanımına açık. İOS tabanlı akıllı cihazlarla ilgili de önümüzdeki günlerde kullanıma başlanacak” denildi.


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