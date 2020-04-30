Elbistan Belediyesi maske üretimine başladı

Elbistan Belediyesi vatandaşların tıbbi maske ihtiyacının karşılanması için harekete geçti. İlk etapta 220 bin adet üretilecek tıbbi maske, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Hammaddesi devlet okulundan karşılanan, işçiliği ise Belediye personeli tarafından yapılan maskeler kısa bir süre sonra tamamlanarak ilçe genelinde kurulacak stantlar ile halka ulaştırılacak.

Maske üretiminin detayları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede halkımızın sağlığını birinci öncelik olarak görüyoruz. Bu kapsamda da belediyenin tüm imkânlarını seferber etmekteyiz. Küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüsün, ilçemizdeki olası yayılmasını azaltmak ve hemşerilerimizin sağlığını korumak için teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımıza destek olma adına belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu amaçla devlet okulumuzdan tedarik ettiğimiz ham madde ile maske üretimine başladık. Bunun için görevlendirilen 5 personelimiz büyük bir gayret ile çalışıyor. İhtiyaç olması halinde de personel sayısını artıracağız. Çok kısa bir süre içerisinde 220 bin adet maske üretilmiş olacak. İçinden geçtiğimiz süreci, birlik, beraberlik ve fedakarlıkla atlatacağız. İhtiyacı olana el uzatacağız. Eksiklikleri tamam ederek, mazlumların yüzünü güldürerek hep beraber omuz omuza olacağız” denildi.

1 maskenin maliyeti 30 kuruş

Halk sağlığının korunmasında maske üretiminin çok önemli olduğu belirtilen açıklamanın devamında “İnsanlarımızın sağlığının korunmasında şu an en önemli ürün maske ve maske temini olduğunu biliyoruz. Bizlerde aldığımız tedbirler ile tıbbi maske sorununun önüne geçmiş bulunuyoruz. Personellerimiz tarafından üretilen maskelerin belediyemize maliyeti 30 kuruştur. Ürettiğimiz maskeleri ilçemiz genelinde kurulacak olan standlar ile vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bütün dünyayı ve ülkemizi saran Kovid-19 ile mücadeleye, bu hastalığı yenene kadar devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.







