Elbistan Belediyesi, maske dağıtımına başlıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maske dağıtımı ile ilgili olarak ‘Hemşerilerimiz endişe etmesin. Stoklarımızda yeterli miktarda maske mevcut” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bugüne kadar 10 bin adet maske dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede halk sağlığını birinci öncelik olarak gördüklerini ve bu kapsamda da belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüsün, ilçemizdeki olası yayılmasını azaltmak ve hemşerilerimizin sağlığını korumak için teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımıza destek olma adına belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. İçinden geçtiğimiz süreci, birlik, beraberlik ve fedakarlıkla atlatacağız. İhtiyacı olana el uzatacağız. Eksiklikleri tamam ederek, mazlumların yüzünü güldürerek hep beraber omuz omuza olacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediyesi olarak, halk sağlığının korunmasında aldıkları tedbirlerden en önemlisinin maske dağıtımı olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, “Elbistan’da tıbbi maske sorunumuz bulunmamaktadır. Bu güne kadar 10 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirilmiş olup stoklarımızda yeterli maske bulunmaktadır. İhtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız belediyemizden temin edebilir. Bütün dünyayı ve ülkemizi saran Kovid-19 ile mücadeleye, bu hastalığı yenene kadar devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerimizin sağlığı için maske dağıtımlarımız mesai saatlerinde belediyemiz hizmet binasından gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.