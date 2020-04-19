Elbistan Belediyesi, maske dağıtımı için birçok noktada stant kuracak

Elbistan Belediyesi, daha önce hizmet binasından yapılacağını duyurduğu ücretsiz maske dağıtımını, oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla ilçedeki farklı noktalardaki stantlar aracılığı ile de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, hizmet binası otoparkına ek olarak açık pazar yeri giriş çıkışı, Nurhak ilçe durağı ve Hamza Akbaş Caddesi’nin dağıtım noktası olarak belirlendiği kaydedildi.

‪Açıklamada, şöyle denildi:

“Elbistan Belediyesi olarak sosyal medya ve basın aracılığı ile duyurulan maske dağıtımı programımızda, oluşabilecek vatandaş yoğunluğunun engellenmesi ve sosyal mesafe kuralı çerçevesinde yapılması için değişikliğe gidilmiştir. Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede halk sağlığını birinci öncelik olarak gören belediyemiz, bu doğrultuda maske dağıtımını tek bir noktadan değil de şehrin geneline yayılmasının uygun olacağı kanaati oluşmuştur. Bu amaçla, hizmet binamız otoparkında 20 Nisan Pazartesi günü yapacağımız maske dağıtımı için ilçe merkezimizde stantlar kurulacaktır. Hamza Akbaş Caddesi’nde, Nurhak ilçe garajında ve açık pazarda dağıtım noktaları oluşturulacaktır. Hemşerilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Elbistan’da tıbbi maske sorunumuz bulunmamaktadır. Bu güne kadar 10 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirilmiş olup ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız için stoklarımızda yeterli maske bulunmaktadır. Bütün dünyayı ve ülkemizi saran Kovid-19 ile mücadeleye, bu hastalığı yenene kadar devam edeceğiz.”