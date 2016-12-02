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Elbistan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Elbistan Belediyesi, yağan ilk kar ile birlikte ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına başlarken, kış hazırlıklarını da tamamladı.

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Elbistan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Elbistan Belediyesi, yağan ilk kar ile birlikte ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına başlarken, kış hazırlıklarını da tamamladı.

Elbistan Belediyesi’nce oluşturulan kar ve buzla mücadele ekibi, yağan ilk kar ile birlikte yoğun bir çalışma temposuna başladı.

Kar ve buzla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Meteoroloji tahminlerine göre ilçemiz genelinde kar yapışının olacağı bilgisi üzerine, Elbistan Belediye Başkanı Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile kar ve buzla mücadele ekibi oluşturuldu. Bu ekipte kaldırımların ve dar sokakların temizliği için 50 kişi, yolların açılmasında ise 5 adet JSB, 2 adet greyder, 2 adet Loder ve 1 adet hem küreme, hem de tuzlama işlevini aynı anda yapan araçlar ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca kar yağışının artması durumda ise mevcut ekibimizi iki katına çıkarılacak şekilde hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru için belediye olarak tüm çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.”  

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