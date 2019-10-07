Elbistan Belediyesi kilit parke fabrikası kuruyor

Elbistan Belediyesi, altyapı çalışmalarının en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parkede maliyeti düşürmek ve ciddi oranda tasarruf sağlamak amacıyla kilit parke taşı üretimini kendisi yapacak. Elbistan Belediyesi’nin bu amaçla bünyesine kattığı tam otomatik kilit parke tesisi, günde 3 bin metrekare üretim kapasitesine sahip olacak. Yılda 1 milyon metrekare kilit parke taşı üretilebilecek tesisle eşzamanlı olarak kurulacak beton santrali de hammadde ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak. Beton santrali, Elbistan Belediyesi’nin diğer çalışmalarındaki hammadde ihtiyacının karşılanması için de önemli bir görev üstlenecek.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz kilit parke fabrikası ile tamamen özel sektörden temin edilen kilit parke ve bordür taşını artık kendimiz üreteceğiz. 16 saat çift vardiya ile çalışacak olan fabrikamız günde yaklaşık 3 bin metrekare, bir yılda ise 1 milyon metrekare kilit parke taşı üretimi yapacak. Özel sektörde 1 milyon metrekare kilit parkenin fiyatı 37 buçuk milyon TL iken, kilit parke fabrikamızda ise maliyeti 18 buçuk milyon TL’ye düşmektedir. Yani her yıl kilit parke üretiminde yüzde 50 kâr etmiş olacağız. Bu sayede kırsal mahallelerimizde ve kent içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kilit parke çalışması yapılacaktır” denildi.

Beton santrali de eşzamanlı devreye girecek

Açıklamanın devamında, “Kurulacak olan kilit parke fabrikamız ile eş zamanlı olarak beton santrali fabrikamızı da hayata geçireceğiz. Bu sayede kilit parke fabrikasının ana malzemesi olan harç betonunu beton fabrikamızdan sağlayacağız. Ayrıca belediyemizin yaptığı tüm çalışmalarda ihtiyaç duyulan betonda bu fabrikadan karşılanacaktır” ifadelerine yer verildi.





