Elbistan Belediyesi, kendi elektriğini üretecek

Elbistan Belediyesi, kendi ihtiyacı olan elektriği, açık pazar alanının çatısına kurulacak 500 kw’lık güneş enerji santralinden üretecek.

Hayata geçirdikleri ve planladıkları her projenin, kendine yeten bir belediye amacına yönelik olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, güneş enerjisi santrali yatırımının da maliyetini kısa bir sürede amorti edeceğini vurguladı.

500 KW’lık güneş paneli yerleştirilecek

Elbistan Belediyesi, kendi elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak ve bütçesinde önemli bir tasarruf sağlamak için yaklaşık 8 bin metrekare büyüklükteki açık pazar alanının çatısına güneş enerjisi santrali projesini hayata geçiriyor. Çelik konstrüksiyon çatının, gerekli güçlendirmenin yapılmasının ardından güneş panelleri ile kaplanmasını öngören yenilenebilir enerji projesinin ilk ayağı, AKEDAŞ tarafından kabul edildi. AKEDAŞ tarafından kabul gören projenin çağrı mektubu da Elbistan Belediyesi’ne iletildi. Elbistan Belediyesi, güneş enerjisi santralinin projesini en kısa zamanda hazırlayarak İller Bankası’na başvuru yapacak. İller Bankası’ndan alınan onay sonrasında 500 kw kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin yapımına başlanacak.

Başkan Gürbüz: “Kendine yeten bir belediye olacağız”

Elbistan Belediyesi’nin bütçesini önemli bir yükten kurtaracak güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Belediyemizin ihtiyacı olan elektriği, yenilenebilir enerji ile çevreyi hiç tahrip etmeden üretmiş olacağız” dedi.

Elbistan Belediyesi olarak, bütçede azımsanmayacak bir tutar olan elektrik giderini sıfırlamak istediklerini anlatan Başkan Gürbüz, “Biz, göreve geldiğimiz günden beri, kendi kendine yeten bir Elbistan Belediyesi oluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ki adımlarımızı da hep bu doğrultuda atıyoruz. Kuracağımız 500 kw’lık güneş enerjisi santrali ile de hem değişen teknolojiye ayak uydurma da hem de sürdürülebilirlik alanında önemli bir nokta. Açık Pazar alanının çatısını da güneş enerjisi santraline dönüştürmeyi bu konuda önemsiyoruz. Büyük Elbistan hedefimiz yolunda ilerlerken, sürdürülebilir enerji anlayışının da öncüsü olduğumuzu bu projemizle göstermek istiyoruz. Bu amaçla belediyemizin birimlerinde kullandığımız elektrik ihtiyacımızı en verimli, en doğal kaynaklardan elde etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok kısa sürede kendisini amorti edecek”