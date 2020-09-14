Elbistan Belediyesi, ‘kedi parkı’ projesini hayata geçirdi

Elbistan Belediyesi, sokaklarda yaşayan kedileri unutmadı. Ceyhan Nehri üzerinde yapılan adalar bölgesinde, sokak kedilerinin rahatlıkla barınabileceği birçok yuvanın yer aldığı ‘kedi parkı’ inşa edildi. Tel çitle çevrilerek dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korunacak olan parkta, kediler için her ayrıntı düşünüldü. Ahşaptan yapılan ve birbirinden farklı tasarımlara sahip olan yuvalar, kedileri kışın soğuktan yazın ise sıcaktan koruyacak.

Kedi parkı projesiyle ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sokaklarda yaşayan sevimli dostlarımız kediler için bir site oluşturuldu. Sığınacak yer ve yiyecek bulamayan kedilerin korunması amacıyla adalar bölgesinde 100 metrekarelik bir alanı kedi parkına dönüştürdük. Buraya ahşaptan yapılan çok sayıda yuvanın yer aldığı adeta bir site inşa edildi. Bu parka düzenli olarak yem ve su da bırakarak dünyamızı paylaştığımız bu sevimli canlılara sahip çıkağız” denildi.

Sokakta yaşayan kedilerin toplanarak buraya yerleştirileceği belirtilen açıklamada, “Kediler, soğuktan fazlasıyla etkilenebilen ve donma tehlikesi yaşayan canlılar. Biz de önümüzdeki günlerde sokak kedilerini toplayarak bu parka yerleştireceğiz. Kentteki sokak kedilerinin her mevsim daha rahat ortamda yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.







