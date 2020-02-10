Elbistan Belediyesi, karla mücadele ekibi teyakkuza geçti

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Elbistan’da da etkisini göstererek sabah saatlerinde şehri beyaza bürüdü. 24 saat teyakkuz halinde olan Elbistan Belediyesi ekipleri, sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karla mücadele çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Elbistan’da da etkisini gösteriyor. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda hazır bekletilen ekiplerimiz, kar yağışı ile harekete geçti. Özellikle sürücülerin ve halkın yoğun olarak kullandığı ana yollar ile hastane gibi kamu dairelerinde yollarda kar küreme ve tuzlama, kaldırımlarda elle temizleme ve tuzlama hizmetleri aralıksız sürdürülmektedir. 30 kişilik kar küreme ekibimiz, 3 greyder, 3 loder, 5 jcb ve 1000 ton tuz ile tuzlama aracımız teyakkuz haline getirilmiştir. Oluşturulan ekibimiz 3 ayrı vardiyada 24 saat esasına göre çalışacak olup, sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması için her türlü tedbiri almaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.