Elbistan Belediyesi, kamelya üretimini kendisi yapıyor

Elbistan Belediyesi’nin tamamen kendi personeli ile ürettiği kamelyalar, ilçenin değişik noktalarındaki parklara yerleştirilmeye başlandı.

Elbistan Belediyesi’nce yapılan açıklamada; park giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi ve peyzaj çalışmaları için ekim çalışmaları, atölye ve marangozhane ekiplerince üretilen bank ve kamelyalar ile birlikte yaza hazırlık çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Elbistan Belediyesi’ne ait atölye ve marangozhanelerde 100 adet kamelya üretileceği kaydedilen açıklamada, “Üreten bir belediye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kendi üretimini kendisi yapabilen bir Elbistan Belediyesi inşa etme gayreti içerisindeyiz. Hizmet alanlarımız ve atölyelerimizde tamamı kendi üretimimiz olan kamelyalar üretmeye başladık. Bu kamelyaların satın alma değeri 7-8 bin TL arasında. Biz kendi üretimimizle bu fiyatı 2-3 bin TL bandına çektik. Kamelyalarımızdan ilki, Saraykent parkımıza yerleştirilerek halkımızın hizmetine sunuldu” ifadelerine yer verildi.





