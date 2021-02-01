Elbistan Belediyesi ‘iyilik zinciri’ oluşturdu

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu çalışmayı çok önemsediklerini belirterek, “Oluşturduğumuz bu döngüyle esnafımıza destek olup ihtiyaç sahibi ailelerimizle de gönül bağlarımızı sıklaştırıyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülke genelinde süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ürünlerini satma imkanı bulamayan seyyar satıcı ve hal esnafının, bekletme imkanı olmayan meyve, sebze ve süt ürünlerini satın alma uygulamasına devam ettiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle bir taraftan esnafa destek verilirken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklendiği sosyal belediyelik adına önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Gürbüz, “Tezgahlarındaki ürünü satarak ailelerinin geçimlerini sağlamaya çalışan esnaflarımızın omuzlarına pandemi sürecinin doğurduğu yük eklendi. Biz de bu yükü hafifletme adına harekete geçtik. Bizlere ulaşarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle satamadığı ürünleri olduğunu belirten esnaflarımızla irtibat kuruyoruz. Hafta içine kadar bekletilemeyecek meyve, sebze ve süt ürünlerini Elbistan Belediyesi olarak değerinden satın alıyoruz. Bu ürünleri, itinayla poşetledikten sonra sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmayı bir iyilik zinciri olarak nitelendiren Başkan Gürbüz, “Bu çalışmayı bir zincirin halkalarına benzetebiliriz. Bizim asıl amacımız zincirin halklarının kopmaması. Burada bir ekonomik döngüyü sağlıyoruz. Bu birinci halka, esnafımızı korumak. Ürününü bize satan esnafımız günlük kazancından mahrum kalmamış oluyor. İkinci halka da, satılamadığı için bozulma riski ile karşı karşıya olan ürünleri yerinde değerlendirmiş oluyoruz. Bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturarak zinciri mutluluğa ve iyiliğe vesile olarak tamamlıyoruz. Pandemi sürecinde bu tür çalışmalarımız devam edecek. Esnafımız da vatandaşımız için tüm imkanlarını seferber eden bir belediye olmaya özen göstereceğiz” değerlendirmesini yaptı.







