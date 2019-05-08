Elbistan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin ‘Can Kulağı’ oluyor

Konu ile ilgili açılamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yardım yapılacak kişilerin ve ailelerin yerinde tespit edileceğini belirterek, “Yapılacak olan yardımları gizlilik ve hassasiyetiyle yürüteceğiz. Veren elde alan elde bilinmeden vatandaşımız rencide edilmeden, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma gayretindeyiz” dedi.

‘İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek dağıtımı yapacağız’

Birlik ve beraberliğin hat safhaya ulaştığı bu mübarek ayda hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Başkan Gürbüz, “Sosyal İşler Müdürlümüzün ve yine Can Kulağı adı verdiğimiz Projemize destek veren STK’larımız, “Çorbada Benimde Tuzum Olsun” anlayışı ile katkı sağlayan vatandaşlarımızın ile önceden titizlikle belirlenen ailelerimize iftar saatinde sıcak yemek dağıtımı yapacağız. İlçemiz genelinde tespit ettiğimiz 400 kadar muhtaç aile ortalama 2000 kadar ihtiyaç sahibi aile var. Bu mübarek ayda bu ailelerimizin yanında olmak isteyen kurum ve STK’lar kumanya paketi olarak yardımlar yapmakta. ‘Can Kulağı’ projemiz ihtiyaç sahibi herkese ulaşabilmek adına bizleri STK ve Gönüllü vatandaşlarımızla bir araya getiren etkin ve önemli bir proje olduğunu inanıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde olumsuzlukla anılan fakir, miskin, âil, muhtaç, mu’sir, imlak, zelil, zayıf, bâis, madûm gibi kavramlar vardır. Ve bunların hepsi yok edilmesi gereken bir hali ifade eder. Bizler bu halleri yok etmek, gücümüz yetmiyorsa en aza indirgemek için var olduğumuz gerektiğinin bilincindeyiz ve Bu mübarek ayı da vesile kılarak, çalışmalarımızı hassasiyetle yürütecek ihtiyaç sahibi ailelerimizin can kulağı olacağız” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları ve Belediyece toplanan yardım malzemeleri Elbistan Belediyesi Düğün Salonunda hazırlanarak kumanya ve yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.