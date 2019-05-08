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Elbistan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin ‘Can Kulağı’ oluyor

Elbistan Belediyesi öncülük ettiği ‘Can Kulağı’ projesi ile sosyal ve ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi konumunda olan vatandaşlara, yine belediye ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte oluşturulan havuzdan Ramazan ayı boyunca yardımda bulunulacak.

Elbistan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin ‘Can Kulağı’ oluyor

Konu ile ilgili açılamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yardım yapılacak kişilerin ve ailelerin yerinde tespit edileceğini belirterek, “Yapılacak olan yardımları gizlilik ve hassasiyetiyle yürüteceğiz. Veren elde alan elde bilinmeden vatandaşımız rencide edilmeden, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma gayretindeyiz” dedi.

‘İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek dağıtımı yapacağız’

Birlik ve beraberliğin hat safhaya ulaştığı bu mübarek ayda hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Başkan Gürbüz, “Sosyal İşler Müdürlümüzün ve yine Can Kulağı adı verdiğimiz Projemize destek veren STK’larımız, “Çorbada Benimde Tuzum Olsun” anlayışı ile katkı sağlayan vatandaşlarımızın ile önceden titizlikle belirlenen ailelerimize iftar saatinde sıcak yemek dağıtımı yapacağız. İlçemiz genelinde tespit ettiğimiz 400 kadar muhtaç aile ortalama 2000 kadar ihtiyaç sahibi aile var. Bu mübarek ayda bu ailelerimizin yanında olmak isteyen kurum ve STK’lar kumanya paketi olarak yardımlar yapmakta. ‘Can Kulağı’ projemiz ihtiyaç sahibi herkese ulaşabilmek adına bizleri STK ve Gönüllü vatandaşlarımızla bir araya getiren etkin ve önemli bir proje olduğunu inanıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde olumsuzlukla anılan fakir, miskin, âil, muhtaç, mu’sir, imlak, zelil, zayıf, bâis, madûm gibi kavramlar vardır. Ve bunların hepsi yok edilmesi gereken bir hali ifade eder. Bizler bu halleri yok etmek, gücümüz yetmiyorsa en aza indirgemek için var olduğumuz gerektiğinin bilincindeyiz ve Bu mübarek ayı da vesile kılarak, çalışmalarımızı hassasiyetle yürütecek ihtiyaç sahibi ailelerimizin can kulağı olacağız” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları ve Belediyece toplanan yardım malzemeleri Elbistan Belediyesi Düğün Salonunda hazırlanarak kumanya ve yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

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Zekeriya 2 hafta önce

İnşAllah tarafsız ihtiyaç sahiblerine verilir eyer yandaşlık yaparsa benim hakkım haram olsun beleş aylık alanlar var çalışmadan 9 da adam gidiyor 3 te bırakıyor zehir zıkım olsun durmuş küçük te başladı memet gürbüz de devam ediyor

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Sayın BÜYÜK 2 hafta önce

AK DAVA İLE FAKİRLİK YOKSULLUK BİTTİ HAMD OLSUN HERKES İŞ AŞ BEREKETE KAVUŞTU.ak dava hak dava...Osmanlı gelecek küffar bitecek.

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Serkan 2 hafta önce

Sayın başkan ın seçim öncesi verdiği sözleri tek tek not ettim ELBİSTAN için vatandaş olarak bekliyoruz gözlemliyoruz

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Vatandaş 2 hafta önce

Başkanım balık vermeyin balık tutmak için imkan sağlayın.İmkanı olmayana yardım güzel ama eli ayağı tutanada yardımı çalıştırarak verin.

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Adem 2 hafta önce

İnsanlara Balık Yemeyi değil Balık Tutmayı Öğretirsek Galilik ortadan kalkacaktır

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Mehmet şahin 2 hafta önce

Çok güzel düşün müsünüz sayın başkanım mehmet gürbüz ama gerçek ihtiyacı olanlara verilmek üzere dağıtım adaletli olsun gerçekten ihtiyacı olan zaten sesi çıkmıyor uyanıklar ve yüzsüzler alıyor

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sadi 1 hafta önce @Mehmet şahin

aynen kardeş

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Mustafa has 2 hafta önce

Akveren mah kilit taşının yarım kalan sokağını yapın

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Minnet 2 hafta önce

Adam gibi başkan ama bitmiş bir belediye aldı ne yapacak bilemiyoruz Allah yardım etsin

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