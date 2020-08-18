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Elbistan Belediyesi, ihaleleri canlı yayınlamaya başladı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şeffaf ve denetlenebilir belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye bünyesindeki ihaleleri youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamaya başladıklarını söyledi.

Elbistan Belediyesi, ihaleleri canlı yayınlamaya başladı
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Elbistan Belediyesi’nin düzenlediği mal ve hizmet alımı ihaleleri, kurumun youtube ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamaya başladı.

İlk canlı ihaleyi, marangoz malzemeleri için gerçekleştirdiklerini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Vatandaşımızın bize yüklediği bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Binlerce kişiye ulaşacak canlı yayınların, denetlenebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışının en önemli göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, “Yönetimde şeffaflığı en üst düzeyde sağlamak için böyle bir adım attık. Biz, bu makamda vatandaşımızın emanetçisiyiz. Vatandaşımız bu emaneti bizlere verirken, omuzlarımıza ağır bir yük yükledi. Bu yükün sorumluluğunu bilerek; şehrimiz için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yine halkımızdan aldığımız güçle, heyecanımızı kaybetmeden, yorgunluk nedir bilmeden bu kentin insanlarına yakışanı yapmaya söz verdik” şeklinde konuştu.

‘Tüm ihalelerimizi halkımızın gözünün önünde yapacağız” ifadesini kullanan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Halkımız, belediyesinin nereye ve nasıl harcama yaptığına canlı canlı şahitlik edecek. Tüm ihalelerimiz, belediyemizin youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. İlk canlı ihalemizi de gerçekleştirdik. İhale öncesinde tarihi, saati ve diğer detaylarını da sosyal medya hesaplarımızdan halkımıza duyuracağız. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini benzer uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Halkımızın huzurunda gerçekleştirdiğimiz ihalelerin Elbistan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”


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