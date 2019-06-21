Elbistan Belediyesi, haşere ilaçlamasına devam ediyor

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi amacıyla Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İlaçlama ekipleri birlikte çalışmalarını gerçekleştirerek haşere ve sineklerle mücadelede edecek.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; “Haşere sezonunun açılması nedeniyle, park-bahçe ve mesire alanlarındaki ağaç ve bitkileri zararlılara karşı ilaçlayarak hem bitki hem de halk sağlığını korumayı hedefliyoruz. Bu sebeple Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Ekipleri ile birlikte bütün ağaçlara rezudial ilaçlama yapılırken, bu ağaçlarda oluşan haşereler içinse uçkun ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi İlaçlama ekipleri ile birlikte koordinasyonlu bir şekilde çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesini amaçlıyoruz” denildi.