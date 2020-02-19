Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Böke’ye emanet

Avrupa Güreş Şampiyonasında büyük başarılara imza atan hemşerimiz milli güreşçi Serdar Böke, Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine getirildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün oluru ile ataması yapılan milli güreşçi Serdar Böke görevine başladı. Yapılan atama sonrası Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada, “Belediyemiz bünyesinde geçtiğimiz aylarda alınan meclis kararı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü açılmıştı. Ata sporumuz güreş dalında bölgemizin gururu olan ve Avrupa Güreş Şampiyonasında büyük başarılara imza atan Serdar Böke Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak göreve başlamıştır. Hemşerimiz Serdar Böke güreşçi bir aileden gelmiş ve ülkemizi temsil etmiş bir sporcudur. Bu müdürlüğümüz ile çocuklarımızı, gençlerimizi ve en önemlisi gelecek nesillerimizi spor ile buluşturarak hem sosyalleşmelerini sağlayacağız hem de madde bağımlılığının önüne geçmiş olacağız. Onları hayata daha iyi hazırlayabilmek, iyi yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir insan olarak topluma kazandırmak ailelerinin ve bizlerin tek arzu ve dileği. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile önümüzdeki günlerde sportif faaliyetler için birçok projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Milli güreşçi Serdar Böke ise, “Öncelikle bizleri böyle bir göreve getiren belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Kendi memleketimde hizmet etmek benim için çok büyük bir gurur. Gençlerimizin spora yönlendirilmesi fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlamaları için spor ve sportif faaliyetler insanlarımızın hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İnşallah kısa zamanda ilçemizde bu anlamda birçok çalışmalara yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Serdar Böke Kimdir?

1986 yılında Kabağaç Mahallesinde dünyaya gelen Serdar Böke İlkokulu Kabaağaç Mahallesinde Orta ve Lise Öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlayarak, 2012 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 10 yaşından beri güreş sporu yapan Böke, dünya 2’ciliği, dünya 3’üncülüğü, Akdeniz Oyunları Şampiyonası 1’inciliği ve Avrupa 3’üncülüğü başarılarına imza atmıştır.







