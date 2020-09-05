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Elbistan Belediyesi, genç beyinlere istihdam kapısı aralıyor

Elbistan Belediyesi, ilçede yaşayan genç bilgisayar mühendisleri ve yazılımcılara istihdam kapısı aralıyor.

Elbistan Belediyesi, genç beyinlere istihdam kapısı aralıyor
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Belediye bünyesinde kurulacak Ar-Ge Ofisinde istihdam edilecek yazılımcı ve bilgisayar mühendisleri, uluslar arası finans merkezleri, hibe ve fonlar için proje hazırlayarak ilçeye ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda katkı sağlayacak.

Elbistan Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile beraber yeni mezun bilgisayar mühendisleri ve yazılımcılara yönelik olarak istihdam çalışması başlattı. Oluşturulacak Ar-Ge Ofisi ekibinin bir parçası olacak genç beyinlere fırsat tanımak istediklerini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’da yaşayan genç çalışma arkadaşlarımızla şehrimizin geleceği için birlikte çalışmayı amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’da yaşayan yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisliği fakültesinden mezun genç kardeşlerimizin istihdam edilmesine dönük bir çalışma yapıyoruz. Fakülte mezunu yazılımcı ve bilgisayar mühendisleri ile bir proje kapsamında birlikte çalışmak istiyoruz. Özellikle açık kaynak kodlu yazılım kamu kurum kuruluşların ulusal yerel veya ulusal arası finans merkezlerine hibe ve fonlara proje yazmak üzere eğitim vereceğiz. Bu kapsamda şehrimizin tanıtımı, kültürel, sosyal ve ekonomik fayda sağlayacak projeler geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalkınma ajansıyla beraber yeni mezun mühendislerin iş bulma olanaklarını ve onların istihdamına dönük çalışmalar yapacağız. İstihdam edeceğimiz mühendis arkadaşlarımıza öncelikle kalkınma ajansımız aracılığıyla proje yazma eğitimi verilecek. Sonrasında ise belediye bünyesinde oluşturulacak bir Ar-Ge Ofisi ile beraber çalışmasını sağlayacağız. Bu kapsamda yerel ulusal ya da uluslararası fon kurum ve kuruluşları diğer ülke temsilciliklerine projeler yazıp ilçemizin kalkınma hedeflerini daha hızlı gerçekleştirmek için destek bulacağız.

Ekibimizin bir parçası olarak gücümüze güç katmak ve yaşadığı şehre katkı sunmak isteyen genç kardeşlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.


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