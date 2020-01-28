Elbistan Belediyesi, Elazığ’da yaraları sarıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin yaşandığı Cuma gününden itibaren AFAD ve Kızılay’la koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, “AFAD’ın, deprem sonrası kurtarma ve diğer çalışmalar için talebi doğrultusunda ekiplerimizi bölgeye gönderdik” dedi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son kişinin cenazesine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. AFAD, deprem sonrası arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak isteyen birimler için bir takvim belirledi. AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, görev süresi biten ekipler, bölgeden ayrılarak yerlerine diğer il ve ilçelerden gelen ekipler dahil edildi. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren de kriz masası oluşturarak AFAD ve Kızılay’la birlikte koordinasyon içinde olan Elbistan Belediyesi, deprem bölgesinden gelen talep doğrultusunda 20 kişilik ekibi Elazığ’a gönderdi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, depremin yaralarının sarıldığı ve depremzedelere yönelik yardımların devam ettiğini kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yardımına koşmak, onların yaralarını sarmak amacıyla AFAD ve Kızılay’la irtibata geçtik. AFAD ve Kızılay’ın talepleri doğrultusunda bölgeye yapılacak yardımların koordinesi için bir kriz masası oluşturduk. İlk gün, kısmi bir yardımı bölgeye ulaştırdık. Deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekibimizi ve araç sayımızı AFAD’a bildirdik. Arama kurtarma çalışmaları, ülkemizin dört bir yanından gelen ekiplerce canla başla yapılarak tamamlandı. Ne yazık ki; 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 45 vatandaşımız da enkazlardan sağ olarak çıkarıldı. Şuanda da depremzedelerin yaşamlarının normale dönmesi için konteynır kent ve çadır kent kurulumları ile enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. AFAD, bu çalışmalara destek vermek üzere bizimle iletişime geçer geçmez hazır bekleyen ekibimizi yola çıkardık. Şuanda 20 kişilik ekibimiz, yaralara merhem olmak için Elazığ’da. Görev süreleri boyunca da ellerinden gelen çabayı gösterip, oradaki vatandaşlarımızın yanında olacaklar” şeklinde konuştu.

AFAD ve Kızılay tarafından belirlenen ihtiyaç listesi doğrultusunda bölge halkı için de yeni bir yardım kampanyası başlatıldığının bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Deprem bölgesinde birçok ihtiyaç, devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen yardımlarla karşılanıyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, ısıtıcı, battaniye, koli içinde gıda gönderilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Biz de bu doğrultuda bir yardım kampanyası başlattık. Çarşı Atik Camii yanında bir yardım kabul çadırı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın Elazığ’a göndermek istedikleri yardımları burada kabul edeceğiz. Toplanan yardımları da yine AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde depremzedelere ulaştıracağız.