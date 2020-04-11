Elbistan Belediyesi ekipleri ekmek dağıtımı için sahada

Elbistan Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Elbistan Belediyesi İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan Elbistanlı vatandaşları ekmeksiz bırakmıyor. Zabıta ekipleri ilçe merkezinde öncelikle hastalar, 65 yaş ve üstü Elbistanlılar olmak üzere sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine kadar gidiyor ve hane sayısınca ekmekleri teslim ediyor.

Ekmek dağıtımının yarın da devam edeceğini belirten Elbistan Belediyesi yetkilileri vatandaşların panik ve telaşa kapılmamalarını hatırlattı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağı ilçemizde de uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşılamak için hareket geçen belediyemiz, halk ekmek fırının da ekmek üretimini iki katına çıkardı. Bu sabah itibariyle halk ekmek fabrikasına bağlı personellerimiz zabıta ekipleri eşliğinde mahallelere giderek ekmek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza anonslar ile ulaşıyor. Her eve, hane halkı sayısınca ekmek teslim eden zabıta ekiplerimiz, hastalar, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, kimsesiz ve ekmek alamayacak kadar mağdur olan insanlarımıza ise evlerine kadar giderek ekmeklerini ulaştırıyor. Bu durumda olan vatandaşlarımızın 0344 413 15 77-78 numaralı hattan bizlere ulaşarak ekmek ihtiyaçlarını evlerine kadar talepte bulunabilirler.

Halkımızdan ricamız, herkes evinde kalsın. Paniğe telaşa gerek yok. Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız. Sakin olun, huzurlu olun. Yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.











