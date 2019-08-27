Elbistan Belediyesi, dev asfalt hamlesini 28 Ağustos’ta başlatıyor

Özellikle doğalgaz sonrası bozulan yolların yeniden yapılanması için asfalt ihalesine çıkan Elbistan Belediyesi, asfalt döküm programını, 28 Ağustos Çarşamba günü başlatacak. Elbistan Belediyesi’nden dev asfalt hamlesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, ilk olarak alt yapısı tamamlanan caddelere asfalt döküleceği belirtildi.

Açıklamada, “İlçemiz genelinde özellikle doğalgaz sonrası bozulan yolların yeniden inşa edilmesi için geçtiğimiz günlerde asfalt ihalesine çıkılmıştı. Gerekli prosedürün tamamlanması ile yarından itibaren hükümet konağı arkası İstiklal Caddesinden asfalt dökümüne başlayacağız. Şu an için merkezde planlanan asfaltlama çalışmamız 60 km’dir. Çalışmalarımız esnasında zabıta müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alarak yol kapatması yapacaktır. Yol kapama esnasında Elbistan’ımıza daha iyi hizmet edebilmek adına vatandaşlarımızın anlayışını bekliyoruz. Asfalt dökülmesi için planlanan tüm bölgeler alt yapısı tamamlanmış bölgelerdir. Alt yapısı bitmemiş hiçbir noktaya asfalt döşemesi yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.