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Elbistan Belediyesi, dev asfalt hamlesini 28 Ağustos’ta başlatıyor

Elbistan Belediyesi, 2019 yılı için planlanan asfaltlama çalışmalarına 28 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Hükümet Konağı’nın arka kısmındaki İstiklal Caddesinden start alacak olan asfalt döküm programı ile ilçe genelinde 60 km’lik bir yol asfaltlanmış olacak.

Elbistan Belediyesi, dev asfalt hamlesini 28 Ağustos’ta başlatıyor
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Özellikle doğalgaz sonrası bozulan yolların yeniden yapılanması için asfalt ihalesine çıkan Elbistan Belediyesi, asfalt döküm programını, 28 Ağustos Çarşamba günü başlatacak. Elbistan Belediyesi’nden dev asfalt hamlesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, ilk olarak alt yapısı tamamlanan caddelere asfalt döküleceği belirtildi.

Açıklamada, “İlçemiz genelinde özellikle doğalgaz sonrası bozulan yolların yeniden inşa edilmesi için geçtiğimiz günlerde asfalt ihalesine çıkılmıştı. Gerekli prosedürün tamamlanması ile yarından itibaren hükümet konağı arkası İstiklal Caddesinden asfalt dökümüne başlayacağız. Şu an için merkezde planlanan asfaltlama çalışmamız 60 km’dir. Çalışmalarımız esnasında zabıta müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alarak yol kapatması yapacaktır. Yol kapama esnasında Elbistan’ımıza daha iyi hizmet edebilmek adına vatandaşlarımızın anlayışını bekliyoruz. Asfalt dökülmesi için planlanan tüm bölgeler alt yapısı tamamlanmış bölgelerdir. Alt yapısı bitmemiş hiçbir noktaya asfalt döşemesi yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.


Yerel Manşetler
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Cezmi Tunç 3 saat önce

Şu Elbistan'ın otuz beş senedir asfalt muhabbeti bitmedi bir türlü ! Her defasında da sanki çok büyük bir yenilikmiş gibi reklam haberiyle duyurulur...Sonuç yine aynı !

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Elbistanlı 2 saat önce

Doymadınız gitti asfalta kilit parke döşemeye 40 yıldır şu memlekete kaldırım taşı ve asfalttan başka hizmet görmedi insanlık çağ atlıyor eğitimde sporda kentleşmede biz 40 yıldır söküp sökü asfalt parke yapıp halkı kandırıyoruz ama halk ta hakediyor ne hizmet istemesini beliyor ne at gözlüğünü çıkarıyor elbistan büyüklüğünde diğer ilçeleri araştırın kentleşme peyzaj nasıl olur sosyal yaşam alanları nasıl oluştururlur nasıl cazibe merkezleri yaratılır bizim medyamız büyük asfalt yatırımı ile duyuruyor aman ne büyük hizmet

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YUSUF 2 saat önce

ELINIZE SAĞLIK ELBISTAN BELEDİYESİ ILÇEMIZI TEMIZ TUTSUN SAYGILAR

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