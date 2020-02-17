Elbistan Belediyesi, destek ofisi ile girişimcilerin yanında

Genç girişimciliğin önemine değinen Başkan Gürbüz, “Özellikle gençlerimiz olmak üzere ilçemizdeki girişimcilik ruhunu tüm gücümüzle destek leyeceğiz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, birçok kurumun teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini ve projeleri desteklediğini belirterek, “Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilerimizle omuz omuza verecek bir oluşumu hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, “Biz, Elbistanlı girişimcilerin de teknoloji ve inovasyonun tüm sektörleri şekillendirdiği bu dönemde adının daha çok duyulmasını ve ön planda yer almasını önemsiyoruz. Elbistan’ımızda özellikle gençlerimizin yenilikçi ve geleceğin ruhuna uygun fikirlerini hayata geçirmelerini istiyoruz. Bu amaçla belediyemiz bünyesindeki proje destek ofisimiz; girişimcilerimizle güç birliği yaparak, geleceğin ruhuna uygun uygulanabilir yeni ürün ve stratejiler ortaya çıkarmada onların önünü açacak. Destek ofisimiz nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünler geliştirmek isteyen gençlerimiz için bir yol gösterici gibi çalışacak” dedi.

Elbistan’ın, yetişmiş insan kapasitesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan Belediyesi olarak kurumsal kültürümüzde girişimcilik unsuruna çok büyük önem veriyoruz. Elbistan’ın yetişmiş insan kapasitesini, yepyeni bir bakış açısı ile güçlendirerek girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı bir misyon olarak görüyoruz. Elbistan’ın, yetişmiş insan kapasitesinden güç alacağız. Ülkemizin birçok önemli kurumunun, bu misyona katkı sunacak hibe destekleri bulunuyor. Bu desteklerden en önemlisi ve kısa vadede başvurulabilecek çalışmalardan biri de TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG). Bu proje kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine 200 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek. Destek ofisimiz, önceliğini bu programa vererek çalışmalarına en kısa sürede başlayacak. Yepyeni bir bakış açısıyla girişimcilerimizin hayatına dokunarak özellikle de gençlerimizin geleceğini dönüştürecek çalışmalara imza atacağız.”

İlçenin, özel sektör yatırımı noktasında istenilen çıtayı yakalamak için ortak akla ihtiyaç olduğuna işaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Organize sanayi bölgemizdeki yatırımlar, Elbistan’ın mermeri ile ilgili gelişmeler noktasında güzel bir süreç yaşıyoruz. Bunlara ek olarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin hayata geçtiği bir şehir olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada da destek ofisimiz devreye girecek. Destek ofisimizin kapısı, girişimcilik ruhu taşıyan herkese açık olacak. Ortak akılla hareket ederek özellikle gençlerimizin ‘icat çıkarmaları’ için önümüzdeki süreçte sunulacak desteklerle ilgili her türlü bilgi akışını sağlayacağız. İlçemizdeki kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde girişimcilerimizin hayallerine sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.