Elbistan Belediyesi, çiftçinin yardımına koştu

Pandemi sonrası üretimin ve tarım sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Amacımız, pandeminin üretime etkisini azaltmak” dedi.

Özellikle bu dönemde ilçemizin ve ülkemizin hububat ihtiyacının karşılanması için sonbaharda ekilen ürünlerin sulanması büyük önem arz ediyor. Elbistan’da da çiftçiler, büyük bir umutla ektikleri buğday tarlalarına can katacak suyu ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Bir yandan da yazlık ürünler için tarlalarını hazırlayan çiftçilere, Elbistan Belediyesi’nden önemli bir destek geldi. Elbistan Belediyesi, kırsal mahallelerde sulama için açılan toprak kanalların temizliği için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ova genelindeki arazilere daha verimli su ulaştırılması ve kayıpların önlenmesi amacıyla başlatılan bakım-onarım ve temizlik çalışmaları çiftçinin büyük bir sorununun ortadan kalkmasını sağlıyor. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, her gün 5 mahallede çalışma yapacak şekilde konuşlandırıldı.

Başkan Gürbüz kırsal mahallelere verilen bu destekle ilgili olarak yaptığı açıklamada, , çiftçilerin alın terinin karşılığını almaları için çaba gösterildiği vurguladı.

Kanal temizliği çalışmalarında titizlikle hareket edildiğinin altı çizen Başkan Gürbüz, “Bahar aylarının gelmesi ile birlikte su ihtiyacı olan ekinlerimizin zarar görmemesi amacı ile başlattığımız su kanalı temizleme çalışmalarımıza start verdik. Pandemi ile gördük ki üretim ve tarım sektörü olmazsa olmazımız. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz her gün 5 mahallemizde çalışmalarını sürdürecek. Mahalle muhtarları ile birlikte yürütülen çalışmalar, program çerçevesinde tüm kırsal mahallelerimizde kısa sürede tamamlanacaktır. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulan bu tür destek ve hizmet noktasında çiftçilerimizin talepleri en yüksek hassasiyetle karşılanacaktır” dedi.



