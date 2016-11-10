Elbistan Belediyesi: “Ceyhan Nehri’nde 4 mevsim temizlik çalışması yapılıyor”

Elbistan Belediyesi, bölgenin inci gerdanı konumunda bulunan Ceyhan Nehri’nde temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ceyhan Nehri’nin şehir merkezinden geçen güzergâhında, saz ve yosun biçme çalışmalarına ek olarak nehre atılan yabancı maddelerden arındırılıyor.

Hem görüntü hem de sağlık açısından büyük önem taşıyan Ceyhan Nehri temizliği hakkında Elbistan Belediyesi tarafından kamuoyuna yapılan açıklama ve bilgilendirmelerde, şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile ilçemizin göz bebeği olan ve şehrimizin içerisinden geçen Ceyhan Nehri üzerinde, saz ve yosun biçme ve su üzerinde biriken kirliliğin toplanması için yaz mevsimi boyunca sürekli olarak temizlik çalışmaları yapılmıştır ve halen de yapılmaya devam edilmektedir.

Aralıksız ve yoğun çalışmalar yazlık öğretmen evi civarından başlamış ve Battal Köprüsüne kadar devam etmektedir. Su içerinden bulunan saz ve yosunların hızlı büyümesi nedeniyle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce oluşturulan ikişer kişilik 3 ayrı ekip ile sürekli olarak temizliği yapılmaktadır.

Ayrıca Ceyhan Nehri kenarında yapılan parklarda ve dinlenme tesislerinde sürekli olarak denetim yapılarak, nehir içerisine atık bırakılmaması içinde kontroller devam etmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın da Ceyhan Nehri içerisine atık madde atmayarak daha temiz tutulmasına yardımcı olacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Yapılan çalışmalar sonrası Ceyhan Nehrimiz ve çevresi tertemiz bir hale gelmiştir.”



