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Elbistan Belediyesi: “Ceyhan Nehri’nde 4 mevsim temizlik çalışması yapılıyor”

Elbistan Belediyesi, bölgenin inci gerdanı konumunda bulunan Ceyhan Nehri’nde temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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Elbistan Belediyesi: “Ceyhan Nehri’nde 4 mevsim temizlik çalışması yapılıyor”

Elbistan Belediyesi, bölgenin inci gerdanı konumunda bulunan Ceyhan Nehri’nde temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ceyhan Nehri’nin şehir merkezinden geçen güzergâhında, saz ve yosun biçme çalışmalarına ek olarak nehre atılan yabancı maddelerden arındırılıyor.

Hem görüntü hem de sağlık açısından büyük önem taşıyan Ceyhan Nehri temizliği hakkında Elbistan Belediyesi tarafından kamuoyuna yapılan açıklama ve bilgilendirmelerde, şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile ilçemizin göz bebeği olan ve şehrimizin içerisinden geçen Ceyhan Nehri üzerinde, saz ve yosun biçme ve su üzerinde biriken kirliliğin toplanması için yaz mevsimi boyunca sürekli olarak temizlik çalışmaları yapılmıştır ve halen de yapılmaya devam edilmektedir.

Aralıksız ve yoğun çalışmalar yazlık öğretmen evi civarından başlamış ve Battal Köprüsüne kadar devam etmektedir. Su içerinden bulunan saz ve yosunların hızlı büyümesi nedeniyle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce oluşturulan ikişer kişilik 3 ayrı ekip ile sürekli olarak temizliği yapılmaktadır.

Ayrıca Ceyhan Nehri kenarında yapılan parklarda ve dinlenme tesislerinde sürekli olarak denetim yapılarak, nehir içerisine atık bırakılmaması içinde kontroller devam etmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın da Ceyhan Nehri içerisine atık madde atmayarak daha temiz tutulmasına yardımcı olacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Yapılan çalışmalar sonrası Ceyhan Nehrimiz ve çevresi tertemiz bir hale gelmiştir.”

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DOĞAN DOĞANCAN 1 ay önce

ALLAH ESİRGESİN TEMİZLEME İŞİNDE ÇOK MODERN ARAÇ-GEREÇ KULLANILIYOR?!..

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Aslan yalavaç 2 ay önce

Essahmı ondan mı hiç tükenmiyor bu pislikler geçenlerde bir çocuk öldüğünde battal köprüsünün altını gördük nasıl bir temizlik yapıldığını yazıklar olsun...

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Ayse 2 ay önce

Biraz zahmet olacak ama pinarbasinida bi temizlerseniz cok mahbule geçecek

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Serhat 1 ay önce

Şehrin merkezindeki suyun rengi beyaza yakın akıyor. Üzeri pislik yuvası. Pınarbaşına yaklaşılmıyor. Seçim geliyor temizlersiniz tabi.Hakkımız helal değildir

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Ayse 2 ay önce

Pinarbasina piknige gidenlerde kendi yaptiklarimizi temizlersek cok guzel olacak dikkat edelim bu gibi seylere sonucda biz yasiyoruz temiz bulmak istiyosak temiz birakalim rica ediyorum

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Vatandas 2 ay önce

Su anda hic gidip görün su seviyesi yarim metre asagiya düşmüş durumda temizlik sizin takdiriniz

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akif 2 ay önce

geçen gün çarşı içinde bildiğiniz kocaman halk arasından CARDIN denilen lağım faresi olarak da bilinen fare insanlardan korkacağı da kalmamış vAllahi billahi suyun kenarındaki kaldırımda geziyordu hayvan kaçmayınca biz de korktuk yalan yok belediye bu duruma ne yapacaksa bir an önce yapmalı .

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Mehmet 1 ay önce

Bu çalışmalar gizli mi yapılıyor ki biz görmüyoruz..Pınarbaşı ceyhandan sayılıyor mu ki pislikten yanına varılmaz oldu ?

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