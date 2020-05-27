Elbistan Belediyesi, camilerdeki hazırlıklara başladı

Bilim Kurulunun önerisi ve Diyanet İşleri Başkanlığının kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs’ta ibadete açılacağının duyurulması üzerine, Elbistan Belediyesi ilçeye bağlı tüm camilerde dezenfekte yapıyor. Elbistan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce oluşturulan koronavirüs ile mücadele ekipleri, camii içerisinde bulunan halı, kolon, giriş, kapı kolu gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor.

Çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede bulunan tüm camilerin tek tek temizlenerek dezenfekte edildiğini söyledi.

Başkan Gürbüz, “Küresel salgına dönüşen Kovid-19 nedeniyle camilerimizden ayrı olarak 76 gün geçirdik. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belirtilen kurallar çerçevesinde bu Cuma günü camilerimiz ibadete açılacak. Belediyemize bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kılınacak Cuma namazı öncesinde tüm camilerimizde dezenfekte çalışmalarına başladı. Bugüne kadar camilerimizin dezenfeksiyonunu düzenli olarak yerine getirmiştik. Bundan sonra da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.