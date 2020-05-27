Elbistan Belediyesi, camilerdeki hazırlıklara başladı

Bilim Kurulunun önerisi ve Diyanet İşleri Başkanlığının kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs’ta ibadete açılacağının duyurulması üzerine, Elbistan Belediyesi ilçeye bağlı tüm camilerde dezenfekte yapıyor. Elbistan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce oluşturulan koronavirüs ile mücadele ekipleri, camii içerisinde bulunan halı, kolon, giriş, kapı kolu gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor.
Çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede bulunan tüm camilerin tek tek temizlenerek dezenfekte edildiğini söyledi.
Başkan Gürbüz, “Küresel salgına dönüşen Kovid-19 nedeniyle camilerimizden ayrı olarak 76 gün geçirdik. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belirtilen kurallar çerçevesinde bu Cuma günü camilerimiz ibadete açılacak. Belediyemize bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kılınacak Cuma namazı öncesinde tüm camilerimizde dezenfekte çalışmalarına başladı. Bugüne kadar camilerimizin dezenfeksiyonunu düzenli olarak yerine getirmiştik. Bundan sonra da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.
Vatandaşlardan 29 Mayıs’ta kılınacak ilk Cuma namazı için alınan tedbirlere uymalarını isteyen Başkan Gürbüz, “Camilerin iç kısımları ve bahçeleri başta olmak üzere yeşil alanların temizliğini ve dezenfektasyonlarını yapıyoruz. Hemşerilerimizin, ibadetlerini güvenle gerçekleştirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Camilerden bir daha uzak kalmamak için alınan kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Vatandaşlarımız Cuma günü daha tedbirli olsunlar. Maske kullanma zorunluluğuna mutlaka uysunlar. Bu tedbirler sayesinde inşallah bir daha camilerimizden uzak günler geçirmek zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.